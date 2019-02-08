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Genital estetik nedir? Genital estetik uygulamaları nelerdir?

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 08.02.2019 08:34 | Son Güncelleme

Yaşamın, yaşlanmanın, genetik veya kilo dalgalanmalarının etkilerini ele almak üzere tasarlanan genital estetik cerrahi, görünüşünüzü, konforunuzu ve cinsel doyumunuzu önemli ölçüde artırabilir. Artık rahatsız hissetmenize veya utanmanıza gerek yok. Genital estetik ile şikayetçi olduğunuz birçok sorundan başarılı bir şekilde kurtulabilirsiniz. Estetik operasyonlar arasında hayatı en çok değiştirenlerden birisinin genital estetik olduğunu belirten Doç. Dr. Deniz Ulaş, konuyla ilgili bilgi verdi.

Genital estetik nedir? Genital estetik uygulamaları nelerdir?

Yaşamın, yaşlanmanın, genetik veya kilo dalgalanmalarının etkilerini ele almak üzere tasarlanan genital estetik cerrahi, görünüşünüzü, konforunuzu ve cinsel doyumunuzu önemli ölçüde artırabilir. Artık rahatsız hissetmenize veya utanmanıza gerek yok. Genital estetik ile şikayetçi olduğunuz birçok sorundan başarılı bir şekilde kurtulabilirsiniz.

Doğum yapmak mucizevi bir olay olsa da doğum sonrası genital kusurlar oluşması da çok sık görülen bir durumdur. Doğum yapan bir kadında en çok deforme olan bölgelerin başında meme ve genital bölge (vajina, iç dudak) gelir. İster normal doğum olsun ister sezaryen olsun gebe kalan bir kadında genital estetik bozulur. Gebelikte kilo alma, gebelik hormonlarının etkisi ile dokularda gevşeme ve genital bölgenin üzerine binen yük arttığı için gebelikte vajina estetiği ve iç dudak estetiği bozulmaktadır. Özellikle vajinada genişleme, iç dudaklarda (labioplasti bölgesinde) sarkma gibi problemler sık görülmektedir.

Genital estetiğin bozulması sonucu çiftin cinsel hayatı olumsuz etkilenebilmektedir. İç dudak sarkması durumunda ise dar kıyafetler ve mayo giyildiğinde kötü bir görüntüye neden olabilmektedir. Ancak hanımlar bu problemlerden basit ve kolay bir şekilde kurtulabilirler.

GENİTAL ESTETİK UYGULAMALARI NELERDİR?

Genital estetik uygulamaları arasında vajina daraltılması, pubis tepesinin düzeltilmesi, genişletilmesi, dış ve iç dudak küçültme, G noktası büyütme ve kızlık zarı dikimi gibi işlemler genital estetik adı altında gerçekleştirilmektedir. Genital estetik başlığı altında yapılan bir diğer işlem epizyotomi izinin düzeltilmesidir. Bildiğiniz gibi epizyotomi normal vajinal doğum sırasında vajinaya uygulanan bir kesidir. Normalde sorunsuzca ve iz kalmadan iyileşir. Ancak bazı hastalarda yanlış dikim ya da yanlış iyileşme sonucu kötü iyileşebilir ve oluşan görüntü hastayı rahatsız edebilir. Cinsel ilişkide ağrıya neden olma dışında psikolojik yönden de hastayı olumsuz etkileyebilir. Genital estetik uygulamalarında epizyotomi izleri kolay ve sorunsuz bir şekilde onarılabilmektedir.

LABİOPLASTİ VE VAJİNOPLASTİ (VAJİNAL ESTETİĞİ) NEDİR?

Genital estetik operasyonlarından en sık uygulanan labioplasti ve vajinoplastidir. Vajinoplastiye vajina estetiği de denilir. Labioplasti; iç dudaklar dış dudaklardan dışarı sarktığı zaman yapılan iç dudak küçültme ameliyatıdır. Labioplasti wedge rezeksiyon veya edge rezeksiyon tekniği ile yapılabilir. Hangi tekniğin uygulanacağı hastadan hastaya göre değişir. Çıkarılacak dokunun boyutuna göre, beraberinde vajinoplasti veya hudoplasti yapılıp yapılmayacağına göre labioplasti süresi 20 ile 45 dk arasında değişir. Eğer klitoris etrafında katlantılar varsa tek başına labioplasti ameliyatı yüz güldürücü sonuç vermeyecektir. Bu vakalarda mutlaka klitoral bölgenin de düzeltilmesi gerekecektir.

Vajinoplasti ameliyatında ise vajinal giriş düzeltilir ve vajinal genişlik derecesine göre vajina daraltma işlemi yapılır. Aslında bu operasyon rekonstüktif bir işlemdir ve vajina genişliğinden şikayetçi olan kadınlara uygulanmaktadır. Özellikle art arda doğum yapan kadınlarda meydana gelen bu genişleme kadın ve erkek açısından cinsel yaşamı oldukça olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Yapılan operasyondan sonra ise cinsel yaşam düzelecektir. Deformitenin büyüklüğüne göre vajinoplasti yaklaşık 20-40 dakika sürmektedir. Bu ameliyatta kendiliğinden eriyen dikişler iç kısma atıldığı için dikişlerin alınması gerekmez ve görünen bir dikiş izi oluşmaz. Labioplasti ameliyatı hiçbir şekilde cinsel ilişkiyi olumsuz etkilemez, orgazmı ve gebe kalmaya engel olmaz. Ayrıca labioplasti ameliyatında kızlık zarına zarar gelmez, bu sayede bakirelerde de bu işlem rahatlıkla yapılabilir.

Labioplasti ve vajinoplasti ameliyatlarından sonra hasta aynı gün taburcu edilir. 1-2 günlük istirahatin ardından günlük hayatlarına dönebilirler. Genital estetik hakkında daha ayrıntılı bilgi almak kadın hastalıkları ve doğum uzmanından destek alabilirsiniz.

deniz_ulas


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Anahtar Kelimeler:
genital estetik estetik operasyon

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