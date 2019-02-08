Genital estetik nedir? Genital estetik uygulamaları nelerdir?

Yaşamın, yaşlanmanın, genetik veya kilo dalgalanmalarının etkilerini ele almak üzere tasarlanan genital estetik cerrahi, görünüşünüzü, konforunuzu ve cinsel doyumunuzu önemli ölçüde artırabilir. Artık rahatsız hissetmenize veya utanmanıza gerek yok. Genital estetik ile şikayetçi olduğunuz birçok sorundan başarılı bir şekilde kurtulabilirsiniz.

Doğum yapmak mucizevi bir olay olsa da doğum sonrası genital kusurlar oluşması da çok sık görülen bir durumdur. Doğum yapan bir kadında en çok deforme olan bölgelerin başında meme ve genital bölge (vajina, iç dudak) gelir. İster normal doğum olsun ister sezaryen olsun gebe kalan bir kadında genital estetik bozulur. Gebelikte kilo alma, gebelik hormonlarının etkisi ile dokularda gevşeme ve genital bölgenin üzerine binen yük arttığı için gebelikte vajina estetiği ve iç dudak estetiği bozulmaktadır. Özellikle vajinada genişleme, iç dudaklarda (labioplasti bölgesinde) sarkma gibi problemler sık görülmektedir.

Genital estetiğin bozulması sonucu çiftin cinsel hayatı olumsuz etkilenebilmektedir. İç dudak sarkması durumunda ise dar kıyafetler ve mayo giyildiğinde kötü bir görüntüye neden olabilmektedir. Ancak hanımlar bu problemlerden basit ve kolay bir şekilde kurtulabilirler.