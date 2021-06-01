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Son yılların popüler uygulamalarından biri haline gelen TikTok fenomenlerinin kazançları dudak uçuklattı

Seray Üstün Seray Üstün
01.06.2021 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok veya Çin’de bilinen ismiyle Douyin, video oluşturma ve paylaşmanın yanı sıra can yayın imkanı sunan sosyal medya uygulamasıdır. 2016 yılında piyasaya sürülen uygulama kısa süre içerisinde rekabet halinde olduğu Instagram ve Facebook’u tahtından etmeyi başardı. Bu başarısının sonrasında uygulamanın popülerliğiyle beraber TikTok fenomenleri oluştu.

Son yılların popüler uygulamalarından biri haline gelen TikTok fenomenlerinin kazançları dudak uçuklattı

Sosyal medyanın hayatımızda her geçen gün daha da etkili olmaya başlaması yeni uygulamaları da beraberinde getirdi. Bir çoğu için Facebook ile başlayan sosyal medya macerası kısa bir süre sonra Snapchat ve Instagram’a taşındı. Son dönemin popüler uygulaması ise TikTok olarak karşımıza çıktı. TikTok’ta kısa sürede fenomen haline dönüşen isimlerin kazançları da dikkatleri çekti.

BELLA POARCH

bella

Daha önceki yıllarda deniz kuvvetlerine mensup olarak görev yapan Bella, son dönemde TikTok fenomenliği yapıyor. TikTok’ta en çok izlenen videolara sahip olan Bella, post başına 250 bin dolar kazanıyor.

KRISTEN HANCHER

kristen

1 Nisan 2020 yılından TikTok üzerinden en fazla takipçiye sahip olan kişi unvanına kavuştu. Aynı zamanda Kanadalı bir oyuncu olan Hancher, paylaşım başına 24 bin dolar gelir elde ediyor.

BABY ARIEL

BABY ARIEL

TikTok uygulamasından sonra müzik kariyerine odaklanan Baby Ariel, post başına 32 bin dolar kazanıyor.

ZACH KING

ZACH KING

Sosyal medya kariyerine Vine uygulamasıyla başlayan King, yaptığı sihirbazlık numaralarıyla çoğu kişinin gönlünü kazandı. TikTok uygulamasında en çok kazanan isimlerden bir tanesi olmasına rağmen paylaşım sıklığı listedeki en az olan kişi olarak karşımıza çıkıyor. Zach King, post başına 41 bin dolar gelir elde ediyor.

NOAH BECK

NOAH BECK

2020'deki koronavirüs salgını sırasında Beck , karantinadayken TikTok'u kullanmaya başlad . Videoları bir ay içinde viral olmaya başladı. Ocak 2021 itibariyle Beck'in TikTok'ta 27 milyon, Instagram'da 7,3 milyon ve 1,5 milyon YouTube abonesi vardı. Beck, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlardan 500 bin dolar kazanıyor.

MICHAEL LE

MICHAEL LE

48,2 milyon takipçisi olan Michael'ın geçen yıl paylaştığı iki videosu totalde 482 milyon görüntülenme aldı ve bu onu TikTok'ta "en çok paylaşılan içerik" sahibi yaptı. Le, yaptığı paylaşım başına 1.2 milyon dolar gelir elde ediyor.

LOREN GRAY

LOREN

2015'den beri, öncesinde Musically, şimdi TikTok olarak bildiğimiz uygulamada aktif olan Loren, platformdan çıkan ilk isimlerden biri. Şu an 52.3 milyon abonesi var ve artmaya devam ediyor. Hatta adına bir belgesel dahi çekildi. Müzik kliplerinde rol almasının yanında kendi şarkıları da bulunuyor. Gray, paylaşım başına 2.6 milyon dolar kazanıyor.

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