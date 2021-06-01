Son yılların popüler uygulamalarından biri haline gelen TikTok fenomenlerinin kazançları dudak uçuklattı

Sosyal medyanın hayatımızda her geçen gün daha da etkili olmaya başlaması yeni uygulamaları da beraberinde getirdi. Bir çoğu için Facebook ile başlayan sosyal medya macerası kısa bir süre sonra Snapchat ve Instagram’a taşındı. Son dönemin popüler uygulaması ise TikTok olarak karşımıza çıktı. TikTok’ta kısa sürede fenomen haline dönüşen isimlerin kazançları da dikkatleri çekti.

BELLA POARCH

Daha önceki yıllarda deniz kuvvetlerine mensup olarak görev yapan Bella, son dönemde TikTok fenomenliği yapıyor. TikTok’ta en çok izlenen videolara sahip olan Bella, post başına 250 bin dolar kazanıyor.

KRISTEN HANCHER

1 Nisan 2020 yılından TikTok üzerinden en fazla takipçiye sahip olan kişi unvanına kavuştu. Aynı zamanda Kanadalı bir oyuncu olan Hancher, paylaşım başına 24 bin dolar gelir elde ediyor.

BABY ARIEL

TikTok uygulamasından sonra müzik kariyerine odaklanan Baby Ariel, post başına 32 bin dolar kazanıyor.

ZACH KING

Sosyal medya kariyerine Vine uygulamasıyla başlayan King, yaptığı sihirbazlık numaralarıyla çoğu kişinin gönlünü kazandı. TikTok uygulamasında en çok kazanan isimlerden bir tanesi olmasına rağmen paylaşım sıklığı listedeki en az olan kişi olarak karşımıza çıkıyor. Zach King, post başına 41 bin dolar gelir elde ediyor.