Geordie Shore'dan Charlotte Crosby, karantinanın erkek arkadaşıyla cinsel hayatını mahvettiğini söyledi

Geordie Shore yıldızı Charlotte Crosby, podcast programında hayranlarına karantinanın erkek arkadaşı Liam Beaumont ile olan cinsel hayatını nasıl mahvettiğini anlattı. Eskiden aralarında 7/24 romantizm ve tutku olduğunu söyleyen Charlotte Crosby, Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan kilitlenmelerin hepsini öldürdüğünü dile getirdi.

Televizyon yıldızı, podcast programında şunları söyledi;

"Ben ve Liam, ilk tanıştığımızda çılgındık. Aman tanrım, gerçekten havai fişekler vardı. Her türden şeyler oluyordu. Şimdiyse çok kasvetli."

Arkadaşıyla aynı fikirde olan Holly Hagan, Charlotte'un podcast'ine şu cevabı verdi: "Birlikte bu kadar çok zaman geçirdiğinizde, şu anda bu kadar uzun süredir kilit altında olduğumuzu düşünmelisiniz."



