SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Hatayspor
  4. George Weah'tan Atsu'nun ailesine 10 bin dolar yardım

George Weah'tan Atsu'nun ailesine 10 bin dolar yardım

23.02.2023 21:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Liberya Cumhurbaşkanı George Weah, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalarak yaşamını yitiren Atakaş Hataysporlu Christian Atsu'nun ailesine 10 bin dolar yardımda bulundu.

George Weah'tan Atsu'nun ailesine 10 bin dolar yardım

Liberya Cumhurbaşkanı George Manneh Weah, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Atakaş Hataysporlu Ganalı futbolcu Christian Atsu'nun ailesine 10 bin dolar yardım yaptı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Weah, Atsu'nun Gana'nın başkenti Akra'daki evinde devam eden yas törenine temsilcilerini göndererek, aileye başsağlığı dileklerini iletti.

FIFA Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü kazanan ilk Afrikalı futbolcu unvanının sahibi Weah, Atsu'nun ailesine 10 bin dolar yardımda bulundu.

Atsu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan rezidansın enkazı altında kalarak yaşamını yitirmişti.

Atsu'nun cenazesi, 19 Şubat'ta Türk Hava Yollarının (THY) TK 629 sayılı İstanbul-Akra uçağı ile ülkesi Gana'ya getirilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte cenaze geleneği! Atsu'nun evinde...İşte cenaze geleneği! Atsu'nun evinde...
Galatasaray cevabı: "Yazıklar olsun!"Galatasaray cevabı: "Yazıklar olsun!"
Depremde hayatını kaybeden KKTC'li sporcuların son görüntüleri ortaya çıktı!Depremde hayatını kaybeden KKTC'li sporcuların son görüntüleri ortaya çıktı!
Anahtar Kelimeler:
deprem Hatayspor atakaş ballon

En Çok Okunan Haberler

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar

Kuraklık tehlikesi büyüyor! Türkiye için kritik uyarı...

Kuraklık tehlikesi büyüyor! Türkiye için kritik uyarı...

Federasyondan, çekilen iki takım için flaş hamle!

Federasyondan, çekilen iki takım için flaş hamle!

Spor camiası bir arada! Yayının saati açıklandı

Spor camiası bir arada! Yayının saati açıklandı

PFDK, Jorge Jesus'un cezasını açıkladı!

PFDK, Jorge Jesus'un cezasını açıkladı!

Galatasaray'ın Haji Wright aşkı yeniden kabardı!

Galatasaray'ın Haji Wright aşkı yeniden kabardı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

İstek değil ihtiyaç! Hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

İstek değil ihtiyaç! Hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin fotoğraf bastırmaktan vazgeçemeyenler buraya!

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin fotoğraf bastırmaktan vazgeçemeyenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.