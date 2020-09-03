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Georgia Harrison yaptırdığı göğüslerini göstermek isteyince...

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 11:34 | Son Güncelleme

Oyuncu Georgia Harrison Manchester'da arkadaşı Olivia Attwood ile öğle yemeği yerken görüntülendi. Ünlü isim göğüslerinin merak edilmesi üzerine bir anda göğüslerini açtı. Georgia Harrison kısa süre önce 6 bin sterline göğüslerini yaptırmıştı.

Georgia Harrison yaptırdığı göğüslerini göstermek isteyince...

Reality şov yıldızı ve oyuncu Georgia Harrison geçtiğimiz gün fena yakalandı. Georgia Harrison Manchester'da arkadaşı Olivia Attwood ile kokteyl içerken görüntülendi.

Yeni şovu için hazırlık yapan Harrison arkadaşıyla küçük bir mola verdi. Güzel isim kısa süre önce göğüslerini büyütmek için bıçak altına yatmıştı. Georgia Harrison harikalar yarattığını göstermek için yaptığı estetik operasyonu sergilemek istedi.

Ekran Alıntısı

Georgia Harrison arkadaşlarıyla şakalaşırken, kıyafetinin fermuarını indirdi ve yeni göğüslerini gururla dünyanın geri kalanına gösterdi.

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Ünlü oyuncu daha önce yaptığı açıklamada "Kendimi televizyonda mayo giyerken görürdüm ve 'Oh, göğüslerim iyi görünmüyor' diye düşünürdüm" demişti.

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