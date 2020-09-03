Georgia Harrison yaptırdığı göğüslerini göstermek isteyince...

Reality şov yıldızı ve oyuncu Georgia Harrison geçtiğimiz gün fena yakalandı. Georgia Harrison Manchester'da arkadaşı Olivia Attwood ile kokteyl içerken görüntülendi.

Yeni şovu için hazırlık yapan Harrison arkadaşıyla küçük bir mola verdi. Güzel isim kısa süre önce göğüslerini büyütmek için bıçak altına yatmıştı. Georgia Harrison harikalar yarattığını göstermek için yaptığı estetik operasyonu sergilemek istedi.

Georgia Harrison arkadaşlarıyla şakalaşırken, kıyafetinin fermuarını indirdi ve yeni göğüslerini gururla dünyanın geri kalanına gösterdi.

Ünlü oyuncu daha önce yaptığı açıklamada "Kendimi televizyonda mayo giyerken görürdüm ve 'Oh, göğüslerim iyi görünmüyor' diye düşünürdüm" demişti.

