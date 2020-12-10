Gerard Butler'ın son aksiyon macerası Greenland'den fragman yayınlandı

Gerard Butler’ın başrolünü üstlendiği Greenland filminden fragman yayınlandı. Ülkemizde Greenland: Son Sığınak adıyla gösterilecek olan Greenland filminin fragmanında, beklenmedik bir şekilde yaşanan gökyüzü olayının dünyaya etkilerinden sağ çıkmaya çalışan bir aileyi izliyoruz.

Greenland’e Gerard Butler’a Morena Baccarin eşlik ediyor. Ric Roman Waugh’un yönetmen koltuğuna oturduğu filmin senaryosunu Chris Sparling kaleme aldı. Waugh ve Butler, daha önce de Kod Adı: Angel filminde bir araya gelmişti.

GREENLAND KONUSU

Greenland, büyük bir felaketten kurtulmak için mücadele eden bir ailenin hayatına odaklanıyor. Dünya büyük bir tehlike ile karşı karşıyadır. Dünyanın yok olmasına neden olabiliecek bir gök cismi gittikçe dünyaya yaklaşmaktadır. İnsanların kaçabilmesi için önlerinde sadece 48 saat vardır. Hayatta kalmak için zamana karşı yarışan evli bir çift, oğulları ile birlikte felaketten kurtulabilmek için Grönland’daki bir yeraltı sığınağına ulaşmaya çalışır.

Greenland'in geçtiğimiz Ağustos ayı içerisinde vizyona girmesi planlanıyordu. Ancak koronavirüs nedeniyle planlar gerçekleştirilemedi. Film, yurt dışında 18 Aralık'ta VOD olarak izleyici karşısına çıkacak. Ülkemizdeki vizyon tarihi ise belli değil.



