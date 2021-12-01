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Gerard Pique: Real'e gideceğime ölürüm daha iyi

01.12.2021 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Barcelona'nın yıldız savunma oyuncusu Gerard Pique, Ballon d'Or'u kazanan Lionel Messi ve Real Madrid'e gideceği söylentileriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Gerard Pique: Real'e gideceğime ölürüm daha iyi
Gerard Pique

Gerard Pique

İSP İspanya
Yaş: 34 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Barcelona
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La Liga devi Barcelona'da forma giyen Gerard Pique, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Gerard Pique yaptığı açıklamada, "Messi, Ballon d'Or'u kazanarak tarihin en iyisi olduğunu kanıtladı." dedi.

Messi'nin PSG'ye gidişi ile iligili konuşan tecrübeli stoper, "Gittiği gün çok zordu. 16 yıl soyunma odasını paylaştık, o benim için neredeyse bir kardeş gibi. Tarihin en iyileri aramızdan ayrıldığı için bu yıl Barça'da işler pek iyi gitmedi." şeklinde konuştu.

Real Madrid'e transfer olacağı söylentileri hakkında da açıklama yapan Gerard Pique, "Real Madrid'e transfer olacağıma ölürüm daha iyi." ifadelerini kullandı.

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