Gerard Pique, Shakira'yı aldattı mı? Flaş iddia! Gerard Pique ile Shakira ayrılıyor mu?

Barcelona'nın İspanyol yıldızı Gerard Pique ile ünlü şarkıcı Shakira ile ilgili şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. İspanya basınında yer alan iddia sonrası Gerard Pique'nin Shakira'yı aldatıp aldatmadığı merak edildi. Peki Gerard Pique, Shakira'yı aldattı mı?

GERARD PIQUE SHAKIRA'YI ALDATTI MI?

İspanya basınından El Periodico'da yayınlanmış olan habere göre Shakira, kendisini aldatan Gerard Pique'yi suçüstü yakaladı. Söz konusu habere göre Shakira'nın yıldız futbolcudan ayrılma kararı aldığı ve ikilinin haftalardır ayrı yaşadığı da ifade edildi.

Pique'nin ise 'Ben masumum' dediği ve kendisini savunduğu söylendi.

EVLİLİK KARARI ALMAMIŞLARDI

Shakira, "Planet Weird" podcastindeki açıklamasında, "evlilik fikrinin kendisini korkuttuğunu" açıklamıştı. Kendini Pique'nin eşi olarak görmek istemeyen Shakira "sevgilisi olma" büyüsünü sürdürmek istediğini söylemişti.

Kolombiyalı şarkıcı, "Bu yasak meyve gibi, onu dikkatli tutmayı tercih ediyorum ve davranışlarına bağlı olarak her şeyin mümkün olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Gerard Pique ise evlilik olmaması fikrinin Shakira'ya ait olduğunu belirtmiş ve "Şu anki halimizi seviyorum. Dokuz ve yedi yaşında iki çocuğumuz var. Bir çift olarak iyi anlaşıyoruz. Evlenmemize gerek yok, sorun değil." demişti.



