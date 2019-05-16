Gerardo Escobar, hakem hatalarına tepkisini federasyon binasına kendisini zincirleyerek gösterdi

Arjantin'de hakem tepkisi dünya çapında dikkat çeken bir protestoya dönüştü.
Sarmiento de Resistencia'nın başkan yardımcısı Gerardo Escobar, yükselme maçında yapılan hakem hatalarını protesto etmek amacıyla kendisini Arjantin Futbol Federasyonu binasının kapısına zincirledi ve hataların nedenlerini öğrenene kadar ayrılmayacağını söyledi.
Estudiantes (RC) ile oynadıkları karşılaşmada yapılan hataların ardından üst lige çıkamadıklarını kaydeden Escobar, "Hayallerimizi çaldılar ve bize bir cevap verilmiyor. Çok kötü hissediyoruz, bir yanıt bekliyoruz. Mahkeme bununla ilgili harekete geçmeli. Arjantin futbolunda çözülmesi gereken problemler var. Eğer istediğim cevapları alamazsam, ömür boyu burada duracağım" dedi.
Yapılan protesyonun ardından federasyon yetkilileri yöneticiyi görüşmek üzerine ofislerine davet etti.
(Sporx)
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