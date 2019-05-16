Mynet Trend

Gerardo Escobar, hakem hatalarına tepkisini federasyon binasına kendisini zincirleyerek gösterdi

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 16.05.2019 21:18 | Son Güncelleme

Arjantin'de Sarmiento de Resistencia'nın başkan yardımcısı Gerardo Escobar, hakem hatalarına karşı harekete geçti. Gerardo Escobar, tepkisini Arjantin Futbol Federasyonu binasının kapısına kendisini zincirleyerek gösterdi.

Gerardo Escobar, hakem hatalarına tepkisini federasyon binasına kendisini zincirleyerek gösterdi

Arjantin'de hakem tepkisi dünya çapında dikkat çeken bir protestoya dönüştü.

Sarmiento de Resistencia'nın başkan yardımcısı Gerardo Escobar, yükselme maçında yapılan hakem hatalarını protesto etmek amacıyla kendisini Arjantin Futbol Federasyonu binasının kapısına zincirledi ve hataların nedenlerini öğrenene kadar ayrılmayacağını söyledi.

Estudiantes (RC) ile oynadıkları karşılaşmada yapılan hataların ardından üst lige çıkamadıklarını kaydeden Escobar, "Hayallerimizi çaldılar ve bize bir cevap verilmiyor. Çok kötü hissediyoruz, bir yanıt bekliyoruz. Mahkeme bununla ilgili harekete geçmeli. Arjantin futbolunda çözülmesi gereken problemler var. Eğer istediğim cevapları alamazsam, ömür boyu burada duracağım" dedi.

Yapılan protesyonun ardından federasyon yetkilileri yöneticiyi görüşmek üzerine ofislerine davet etti.

(Sporx)

PARTNERHer şeyin başladığı yere gittiler...Her şeyin başladığı yere gittiler...
100 bin kişiyle şampiyonluk kutladılar!100 bin kişiyle şampiyonluk kutladılar!
Ribery Galatasaray taraftarını heyecanlandırdıRibery Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gerardo Escobar Sarmiento de Resistencia

En Çok Okunan Trend Haberler

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden suç duyurusu

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden suç duyurusu

Baba konuştu mahkeme salonu buz kesti! Korkunç detaylar ortaya çıktı

Baba konuştu mahkeme salonu buz kesti! Korkunç detaylar ortaya çıktı

İGDAŞ'tan Fatih Portakal'ın 'fatura' paylaşımına yanıt

İGDAŞ'tan Fatih Portakal'ın 'fatura' paylaşımına yanıt

Ev sahipleri dikkat! Bunu yapmayan evini kiraya veremeyecek

Ev sahipleri dikkat! Bunu yapmayan evini kiraya veremeyecek

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Ekrem İmamoğlu ve Şenol Güneş'in güldüren diyaloğu

Ekrem İmamoğlu ve Şenol Güneş'in güldüren diyaloğu

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ümit Karan'a hapis şoku! Cinsel saldırı...

Ümit Karan'a hapis şoku! Cinsel saldırı...

Canlı yayında şok kavga!

Canlı yayında şok kavga!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ajax, Hollanda Ligi şampiyonluğunu 100 bin taraftarıyla kutladı

100 bin kişiyle şampiyonluk kutladılar!

Franck Ribery'den Galatasaray paylaşımı!

Ribery Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı

Mbaye Diagne'den Başakşehir'e olay hareket

Başakşehir'e olay hareket

Şampiyonlar Ligi finalinin hakemi Damir Skomina

Şampiyonlar Ligi finalinin hakemi Damir Skomina

Sporting Lisbon'un orta sahası Manchester City ve Manchester United ile görüşüyor

Sporting Lisbon'un orta sahası Manchester City ve Manchester United ile görüşüyor

Antoine Griezmann, Atletico Madrid'ten ayrılacağını duyurdu

Antoine Griezmann, Atletico Madrid'ten ayrılacağını duyurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.