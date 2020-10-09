Gerçek bir İtalyan gibi! Tam kıvamında tiramisu tarifi

Şimdiye kadar yaptığınız en kolay tiramisu tarifi olacağını garanti ediyoruz! Bu klasik tatlıyı 30 dakikada yapabileceğinize inanabiliyor musunuz? Hadi başlayalım.

TİRAMİSU TARİFİ MALZEMELERİ

Bakalım bu nefis tat hangi bileşenlerden oluşuyor. İşte tiramisu tarifi malzeme listesi.

4 büyük yumurta sarısı

1 su bardağı 50 gr şeker

¾ su bardağı krema

1 su bardağı (227 gr) mascarpone ya da labne

1 ¾ bardak iyi espresso veya çok koyu kahve

2 yemek kaşığı şekersiz kakao tozu

1 paket kedi dili

İsteğe bağlı bitter çikolata

TİRAMİSU NASIL YAPILIR?

Malzeme listesini öğrendik peki bu malzemeleri nasıl birleştireceğiz?

İşte nefis tiramisu tarifinin yapılışı.

Orta boy bir kapta bir elektrikli karıştırıcı kullanarak, yumurta sarısı ve şekeri çok soluk sarıya ve yaklaşık üç katına kadar çırpın. Karışımı büyük bir kaseye aktarın.

Orta kapta krema ve 50 gram şekeri yumuşak bir kıvam elde edene dek çırpın. Mascarpone ya da labneyi ekleyin. sürülebilir bir karışım oluşturana kadar çırpmaya devam edin. Karışım içine yumurta sarılarını ekleyin ve bu aşamada spatula kullanarak karışım yapın.

Tiramisuleri koyacağınız kap içine kahveye batırdığınız kedi dillerinden tabanı kaplayacak şekilde dizin.

Üzerine mascarpone peynirli karışımdan bir tabaka olacak şekilde sürün. Kedi dilleri bitene kadar işleme devam edin.

Kakaouyu bir süzgeç yardımıyla tiramisunun üzerinde gezdirin.

Dilimlemeden veya servis yapmadan önce buzdolabında en az 4 saat soğumaya bırakın. İşte gerçek tiramisu tarifiniz hazır.