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Gerçek bir İtalyan gibi! Tam kıvamında tiramisu tarifi

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
KEŞFET HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kedi dilli veya kek tabanlı, labneli veya labnesiz nasıl yaparsanız yapın gerçek bir tiramisu tadına sahip olacaksınız. İşte kolay tiramisu tarifi.

Gerçek bir İtalyan gibi! Tam kıvamında tiramisu tarifi

Şimdiye kadar yaptığınız en kolay tiramisu tarifi olacağını garanti ediyoruz! Bu klasik tatlıyı 30 dakikada yapabileceğinize inanabiliyor musunuz? Hadi başlayalım.

TİRAMİSU TARİFİ MALZEMELERİ

Bakalım bu nefis tat hangi bileşenlerden oluşuyor. İşte tiramisu tarifi malzeme listesi.

4 büyük yumurta sarısı
1 su bardağı 50 gr şeker
¾ su bardağı krema
1 su bardağı (227 gr) mascarpone ya da labne
1 ¾ bardak iyi espresso veya çok koyu kahve
2 yemek kaşığı şekersiz kakao tozu
1 paket kedi dili
İsteğe bağlı bitter çikolata

TİRAMİSU NASIL YAPILIR?

Malzeme listesini öğrendik peki bu malzemeleri nasıl birleştireceğiz?
İşte nefis tiramisu tarifinin yapılışı.

Orta boy bir kapta bir elektrikli karıştırıcı kullanarak, yumurta sarısı ve şekeri çok soluk sarıya ve yaklaşık üç katına kadar çırpın. Karışımı büyük bir kaseye aktarın.
Orta kapta krema ve 50 gram şekeri yumuşak bir kıvam elde edene dek çırpın. Mascarpone ya da labneyi ekleyin. sürülebilir bir karışım oluşturana kadar çırpmaya devam edin. Karışım içine yumurta sarılarını ekleyin ve bu aşamada spatula kullanarak karışım yapın.
Tiramisuleri koyacağınız kap içine kahveye batırdığınız kedi dillerinden tabanı kaplayacak şekilde dizin.
Üzerine mascarpone peynirli karışımdan bir tabaka olacak şekilde sürün. Kedi dilleri bitene kadar işleme devam edin.
Kakaouyu bir süzgeç yardımıyla tiramisunun üzerinde gezdirin.
Dilimlemeden veya servis yapmadan önce buzdolabında en az 4 saat soğumaya bırakın. İşte gerçek tiramisu tarifiniz hazır.

TİRAMİSU TARİFİNİN PÜF NOKTALARI

Bu tarifi yapmadan önce yumurtaları ve mascarpone'u oda sıcaklığında bulundurun. Bu onların daha sorunsuz bir şekilde karışmasına yardımcı olacak.
Kedi dillerini kahve karışımına kısa bir süre batırın. Vıcık vıcık olmasına izin vermeyin.
Servis yapmadan önce tiramisunun en az 6 saat beklemesine izin verin.
Yumurtaların çiğ kalacağını düşünüyorsanız yumurtaları karıştığınız kabı, kaynar bir su üzerine koyabilirsiniz (benmari usulü). 4-5 dakika sürekli çırpıp kremalı karışıma yavaş yavaş yedirebilirsiniz.

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