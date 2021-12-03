Gerçek hayattaki kurt adam! Nadir görülen hastalığı onu bambaşka bir kişiye dönüştürdü

15 yaşındaki Lalit Patidar, Hindistan’da ailesiyle birlikte yaşıyor. Doğumundan itibaren Patidar’ın vücudundaki tüyler kontrolsüz bir şekilde uzuyor. Dünya genelinde nadir görülen hipertrikosis hastalığı teşhisi konulan genç adam, hayata karşı olan tutkusu sayesinde çevresindeki herkese ilham oluyor.

Halk arasında ‘kurt adam sendromu’ olarak görülen hastalık vücudunda yoğun kıllanmalara neden oluyor. Nedeni henüz belirlenemeyen hastalığın tedavisi de bulunamadı. Tedavisi olmayan hastalığın tek çözümü ise kılları almak olarak kabul ediliyor. Kestikçe daha da güçlenen kıllar genç adamın tüm yüzünü kaplamış durumda.

“BUNUN İÇİN YAPABİLECEĞİM BİR ŞEY YOK”

Okulda yaşıtları tarafından dışlandığını ifade eden Lalit Patidar, bu duruma alıştığını ve kendisiyle barışık olduğunu belirtiyor. Çevresindeki kişilerin ona maymun dediğini ve taşla kovaladığını anlatan Lalit, “Böyle doğdum ve bu beni farklı kılıyor. Bazen diğer çocuklar gibi olmak istiyorum ama bunun için yapabileceğim çok fazla bir şey yok” dedi.

“ERKEK EVLAT İÇİN DUA ETTİM”

Annesi ve babası 5 kız çocuğundna sonra erkek evlat sahibi olabilmek için dua ettiklerini dile getirdi. Lalit’in annesi, “Beş kızım var ve bir oğlum olsun diye tapınaklarda çok dua ettim. Dualarımın karşılığı Lalit doğunca gelmiş oldu." diye konuştu.



