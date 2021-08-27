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Kavak ağacıyla düzenli bir ilişkisi olduğunu iddia eden Emma McCabe’in hikayesi herkesi şaşırttı

27.08.2021 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşik Krallık’ta yaşayan Emma McCabe isimli bir kadın ilginç aşk hikayesiyle dikkatleri çekti. Dendrofili hastası olan kadın, ‘Tim’ adını verdiği bir kavak ağacıyla düzenli ilişkisi olduğunu ve evlenmek istediğini söyledi.

Kavak ağacıyla düzenli bir ilişkisi olduğunu iddia eden Emma McCabe’in hikayesi herkesi şaşırttı

Birleşik Krallık’ta hayatını sürdüren Emma McCabe, ‘Tim’ adını verdiği kavak ağacıyla ciddi bir ilişkisi olduğunu iddia ediyor. Yıllar boyunca başarısız ilişkileri nedeniyle terk edilme travması yaşayan kadın, gerçek aşkı kavak ağacında bulduğunu söylüyor. ‘Ağaç sevgisi’ olarak nitelendirilen dendrofili hastalığından muzdarip olan kadın, hem duygusal hem de cinsel anlamda kavak ağacının aradığı aşk olduğunu belirtiyor.

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“YAPRAKLARININ TENİME DEĞMESİ BENİ MUTLU EDİYOR”

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Kavak ağacını hayatının aşkı olarak tanımlayan McCabe, aralarındaki bağın özel olduğundan bahsediyor. Aralarındaki ilişkiyi ise McCabe, “Tenim ağaç kabuğuna değdiği zaman mutlu oluyorum. Hissettiğim acı hoşuma gidiyor. Yapraklarının tenime değmesi beni mutlu ediyor” dedi.

Ailesinin en başında bu duruma karşı çıktığını vurgulayan McCabe, aralarındaki özel bağı anladıklarında durumu kabul ettiklerini ifade etti. Ailesinin bu aşkı desteklediğini anlattı.

“EVLENMEK İSTİYORUM”

KAPAK AĞAÇ

Tim’in kendisi için özel olduğunu çevresindekilere anlatmaya çalışan McCabe, “Evlenmek istiyorum. Evlenirsem muhtemelen ailemle küçük bir tören düzenlerim. İnsanlar beni istedikleri gibi yargılayabilirler ama Tim beni herhangi bir erkekten daha mutlu ediyor” diye konuştu.

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