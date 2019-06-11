Gerçek hayvanlar yerine hologramların sahne aldığı sirk!

Circus Roncalli, 1976’dan bu yana hayvan şovlarıyla geniş kitleleri kendine çeken köklü bir Alman sirki. Ancak kendi sektöründeki hayvan zulmüne karşı daha fazla duyarsız kalamamış ve değişime elbette kendisinden başlamış. Belki de duyarlılıktan ziyade yakın gelecekte sirklerin yaşayacağı kısıtlama ve yasaklara karşı bir hayatta kalma taktiği.

Sirkler, yunus parkları ve hayvanat bahçeleri; 21. yüzyılda insanın hâlâ ne kadar ilkel ve acımasız olduğunu açığa vuran şeyler arasında. Bir canlının doğal ortamından alınıp hapsedilmesi, sergilenmesi ve işkence görerek eğitilmesi hiçbir vicdana sığmaz. Alışveriş merkezinde dekorasyon gibi sergilenen köpekbalığı, komşunuzun evinde kafese kapalı bir muhabbet kuşu ya da egzotik böcekleri doğal ortamından ayırıp koleksiyon yapan bir Instagram fenomeni de hayvanların esaretini gözler önüne sermeye yetiyor aslında. Bu ticari esaretin ve işkencenin yasaklanması için atılan adımlar ise ne yazık ki çok yavaş ilerliyor. Hâl böyleyken Circus Roncalli, hologram hayvanlar sergileyerek sirk geleneklerini dönüştürmek üzere bir adım atmış.

Roncalli bu hologramlı gösteri için film prodüksiyon ajansı TAG/TRAUM, Bluebox ve dünyanın önde gelen projeksiyon tasarımcısı ve üreticisi Optoma’dan A/V uzmanlarıyla iş birliği yapmış. Sirk sahnesinde sürükleyici bir holografik deneyim yaratmak için toplam 11 adet ZU850 lazer projektör kurulmuş. Ayrıca bu projektörlere yine 11 adet de BX-CTA03 uzun menzilli lens eklenmiş. Böylece sahnenin her yerinden görülebilecek 360 derecelik holografik görüntüler yaratılmış. Hologramlar 32 metre genişliğinde ve 5 metre derinliğinde bir alanı dolduruyor.

Geleneksel hayvanlı sirk gösterilerindeki gibi sahne üzerinde dört nala koşan atlar, akrobatik hareketler yapan bir fil ve bir de kocaman bir akvaryum balığı holografik gösterinin parçası. Öyle ki bu hologramların hazırlığı için de tek bir hayvanın dahi tutsak edilmemiş ve işkence görmemiş olması gerekir. Ayrıca acımasız hayvanlı sirk gösterilerini tamamen zihinlerden silecek, gerçek hayvanların rol aldığı gösterilere hiç benzemeyen daha yenilikçi imgeler yaratılabilir. Böylece çocuklara hayvanların eğlence aracı değil de ancak doğal ortamlarında mutlu olabilecek özgür canlılar oldukları aşılanabilir.

Ne dersiniz, geleceğin sirkleri hologramlı gösterilerle mi hayat bulacak? Yorumlarda buluşalım.

