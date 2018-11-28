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Gerçek James Bond: Sırp Playboy Popov!

Bucokiyiymiş Bucokiyiymiş
YAŞAM  | 28.11.2018 10:44 | Son Güncelleme

James Bond'un gerçek olduğunu biliyor muydunuz? Bond karakterini ortaya çıkaran eski ajan Ian Fleming'in ilham aldığı Sırp playboy Duşko Popov'un hayat hikayesi...

Gerçek James Bond: Sırp Playboy Popov!

Duşko Popov, II. Dünya Savaşı sırasında yaşamış olmasaydı zengin ve yakışıklı bir avukat olarak sürdürecekti belki de hayatını. Ama öyle olmadı. Hayat onu yakışıklı, çapkın ve yetenekli bir casus yaptı. Popov, Sırp asıllıydı, Almanya’da Freiburg Üniversitesi’nde hukuk eğitimi aldı. Okula BMW ya da Mercedes marka arabalarıyla gidip geliyordu. Ama kafası boş tiplerden değildi. Bir gün bir barda Nazi sempatizanlarıyla özgürlük üzerine tartıştı, hapse girdi. Popov’un Almanya’ya karşı nefreti o zaman başladı.

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ARKADAŞININ RİCASIYLA AJAN OLDU

Okulu bitirdikten sonra ise Alman casusu olarak çalışmaya başladı. Bunu, kendisini hapisten çıkaran arkadaşı rica etmişti. Minnet ettiği için bu görevi kabul etti ama bir yandan içi içini yiyordu. O da Almanya için yaptığı casusluğu avantaja çevirdi, İngilizler için de casusluk yapmaya başladı. Almanlara sürekli yanlış bilgiler vererek İngiltere’nin çıkarlarını korumaya başladı.

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ABD'Lİ YETKİLİLER 'SALDIRIYA' İNANMADI

Popov başarılı bir casustu. Almanların istediği bir bilgiyi öğrenmek için Japonya’ya gittiğinde, Japonların ABD’ye karşı bir saldırı hazırlığında olduğunu anladı. Bunu ABD’li yetkililere de iletti ama yetkililer ona inanmadı. Bu inanmayışın bedelini Pearl Harbor saldırısında ölen 2.400 Amerikan vatandaşı ödedi. Bu saldırının ardından ABD Başkanı Roosevelt, ABD’nin bir istihbarat servisi olmadığını fark etti ve CIA’nin kurulması için talimat verdi.

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AJAN OLDUĞU BİLİNSİN İSTEMEDİ

II. Dünya Savaşı’nı Almanya’nın kaybetmesi sonucunda Popov kızağa çekildi. Ardından sessizce ortadan kayboldu. Ajan olduğunu kimsenin bilmesini istemiyordu. Ama onun bir casus olduğu Ian Fleming’in yazdığı kitapla ortaya çıktı. Kitaptaki James Bond, Popov’un aynısıydı. Popov, “James Bond”u pek sevmedi. Hatta, “Bond’un bir casus olarak 48 saat bile iş başında kalabileceğinden kuşkuluyum” dedi.

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SİMONE SİMON İLE AŞK YAŞADI

Popov, 1981’de 69 yaşındayken öldü. Hayatının son yıllarını alkol ve sigara nedeniyle yatakta geçirdi. Unutmadan eklemek gerekir ki, Popov da Bond kadar çapkındı. Uzun yıllar, aktris Simone Simon ile aşk yaşadı. Fotoğrafları gazeteleri süsledi. Bu kadar göz önündeyken casusluk yapmayı nasıl becerdi? O da Popov'un kabiliyeti olsa gerek. (Kaynak: CNNTürk)


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Anahtar Kelimeler:
james bond duşko popov

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ilk bakışta muharrem ince dedim
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