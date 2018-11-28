Gerçek James Bond: Sırp Playboy Popov!

Duşko Popov, II. Dünya Savaşı sırasında yaşamış olmasaydı zengin ve yakışıklı bir avukat olarak sürdürecekti belki de hayatını. Ama öyle olmadı. Hayat onu yakışıklı, çapkın ve yetenekli bir casus yaptı. Popov, Sırp asıllıydı, Almanya’da Freiburg Üniversitesi’nde hukuk eğitimi aldı. Okula BMW ya da Mercedes marka arabalarıyla gidip geliyordu. Ama kafası boş tiplerden değildi. Bir gün bir barda Nazi sempatizanlarıyla özgürlük üzerine tartıştı, hapse girdi. Popov’un Almanya’ya karşı nefreti o zaman başladı.

ARKADAŞININ RİCASIYLA AJAN OLDU



Okulu bitirdikten sonra ise Alman casusu olarak çalışmaya başladı. Bunu, kendisini hapisten çıkaran arkadaşı rica etmişti. Minnet ettiği için bu görevi kabul etti ama bir yandan içi içini yiyordu. O da Almanya için yaptığı casusluğu avantaja çevirdi, İngilizler için de casusluk yapmaya başladı. Almanlara sürekli yanlış bilgiler vererek İngiltere’nin çıkarlarını korumaya başladı.

ABD'Lİ YETKİLİLER 'SALDIRIYA' İNANMADI



Popov başarılı bir casustu. Almanların istediği bir bilgiyi öğrenmek için Japonya’ya gittiğinde, Japonların ABD’ye karşı bir saldırı hazırlığında olduğunu anladı. Bunu ABD’li yetkililere de iletti ama yetkililer ona inanmadı. Bu inanmayışın bedelini Pearl Harbor saldırısında ölen 2.400 Amerikan vatandaşı ödedi. Bu saldırının ardından ABD Başkanı Roosevelt, ABD’nin bir istihbarat servisi olmadığını fark etti ve CIA’nin kurulması için talimat verdi.