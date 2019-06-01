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Gerçek kıskançlık neye benziyor? İşte yanıtı...

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 01.06.2019 12:21 | Son Güncelleme

Birini sevdiğinde, onu ister istemez sahiplenirsin. Sizden başka birine daha fazla dikkat ettikleri zaman biraz kıskanç olmanız doğaldır. Ama öyleleri var ki kıskançlığın dozunu biraz kaçırabiliyorlar. İşte o insanlar...

Gerçek kıskançlık neye benziyor? İşte yanıtı...

Bazen yeni tanıdığınız insanları ya da başka birinde olan sizin de istediğiniz bir şeyi kıskanıyor olabilirsiniz, tabi bu durumun altında daha başka psikolojik sebepler yatsa da dozunu kaçırmadıktan sonra ufak kıskançlıklardan çok fazla zarar gelmez. Hatta bazen sevimli bile olabilir. Gerçek şu ki, hepimiz ufak kıskançlılar yapıyoruz, bazı insanlar tepkilerini gizlemekte iyidir bazı insanlarsa değil...

Bu yazıda objektiflere yakalanan kıskanç insanların komik fotoğraflarını bulacaksınız. Hayvanların bile kıskandığını görünce şaşıracaksınız!

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