Gerçek sevginin var olduğunu kanıtlayan 22 sevimli kedi

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
EĞLENCE  | 03.02.2019 16:52 | Son Güncelleme

Eğer aşka inanmıyorsanız, size bunun aksini kanıtlamanın yolları var. Aşk şarkıları, şiirler veya filmleri yerine kedilerimiz var.

Gerçek sevginin var olduğunu kanıtlayan 22 sevimli kedi

Bu pofidik sevimli dostlar insanların içinin neşeyle doldurmaya yetiyor da artıyor.

İşte bu soğuk günlerde içinizi ısıtıp, kalbinizi eritecek sevimli dostlarımız...

Bu aşıklar birbirine sarılmaya bayılıyor

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'Ah tatlım bugün çok hoş kokuyorsun'

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Kedilerin yatakta Netflix keyfi

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'Asla bırakmayacağım'

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'İki kızıl arasında mutlak aşk'

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Bu küçük kedi kucaklamaya dayanamaz

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Bu küçük bebekler sevgiyi yayıyor

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Bekle! Ayrılma! Seni çok özleyeceğim

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Bu gururlu ebeveynler bebekleriyle çok mutlu!

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Kuyruklarını kalp şekline getirerek aşklarını cümle aleme gösteriyorlar

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Modern Romeo ve Juliet!

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Bu 2 aşk kuşu birbirinden uzak kalamaz.

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Kalp şeklinde sarılma!

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Bu ikili sonsuza kadar birlikte

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Kedilerin de kaşık şeklinde uyumayı sevdiğini kim bilebilirdi!

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Çok zor bir gün oldu ...

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Hayatınızın geri kalanını birlikte geçireceğinizi bilmekten hoşlanmıyor musunuz?

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Bir kucaklama mutlaka doğru pozisyonda olmalı!

Romantik bir kaçamak içindeler!

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Bu sevimli kediler baharın tadını çıkarıyor

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En sevdiğiniz restoranda güzel bir romantik akşam yemeği yediğinizde

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Kızım senin için sivri tellerin üzerinden geçeceğim!

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Anahtar Kelimeler:
sevimli kediler sevgi

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