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Gerçek turşucudan kütür kütür turşu tarifi! Turşuların erimemesi için...

29.01.2023 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Turşular kış aylarında sofraların vazgeçilmez lezzeti olarak görülüyor. Ancak evde yapılan turşuların kolayca bozulması ve erimeye başlaması istenmeyen durumlar arasında bulunuyor. Turşucuların turşuları kütür kütür yapmak ve uzun süre dayanmasını sağlamak için özel bir tüyosu bulunuyor.

Gerçek turşucudan kütür kütür turşu tarifi! Turşuların erimemesi için...
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Hazırlık Süresi -
Pişirme Süresi dk
Kalori/Porsiyon -

Turşular Türk mutfağının olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Birçok farklı sebzeden yapılan turşuların tarifini tutturmak zorlu olabiliyor. Ancak doğru tarife sadık kalarak turşularınızı turşudan alınmış gibi kütür kütür yapmanız mümkün.

MALZEMELER

  • Lahana
  • Karalahana
  • Havuç
  • 10 tane nohut
  • Biber
  • Kırmızı biber
  • Acur turşuluk salata
  • 2 yemek kaşığı kişniş
  • 1 tatlı kaşığı kara biber
  • Taze nane maydanoz yarım limon
  • Su ölçüsü
  • 2 kaşık tuz
  • 1 bardak sirke
  • 3 bardak su
  • 1 kaşık şeker
  • 1 kaşık limon tozu
  • Su ölçüsü;
  • 2 kaşık tuz
  • 1 bardak sirke
  • 3 bardak su
  • 1 kaşık şeker

TARİF

  • Tüm malzemeleri güzelce yıkayın.
  • Lahanayı önce leğene koyarak tuzlayın üstüne öbür malzemeleri doğrayarak güzelce karıştırın.
  • Bidona önce nane,kişniş ,nohut koyun. Üzerine tüm malzemeleri ekleyin. Maydanozu en sona bırakın. Suyunu hazırlayın.
  • Suyunu üzerine dökün
  • Turşucuların en büyük püf noktası eski turşu suyunu 1 bardak ayırarak üzerine dökmek. Böyle yapınca mayalanıyor ve suyu harika oluyor.
  • 25 güne kadar güneş görmeyen bir yerde bekletin.

AFİYET OLSUN!


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