Gerçek turşucudan kütür kütür turşu tarifi! Turşuların erimemesi için...

Turşular kış aylarında sofraların vazgeçilmez lezzeti olarak görülüyor. Ancak evde yapılan turşuların kolayca bozulması ve erimeye başlaması istenmeyen durumlar arasında bulunuyor. Turşucuların turşuları kütür kütür yapmak ve uzun süre dayanmasını sağlamak için özel bir tüyosu bulunuyor.
Turşular Türk mutfağının olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Birçok farklı sebzeden yapılan turşuların tarifini tutturmak zorlu olabiliyor. Ancak doğru tarife sadık kalarak turşularınızı turşudan alınmış gibi kütür kütür yapmanız mümkün.
MALZEMELER
Lahana
Karalahana
Havuç
10 tane nohut
Biber
Kırmızı biber
Acur turşuluk salata
2 yemek kaşığı kişniş
1 tatlı kaşığı kara biber
Taze nane maydanoz yarım limon
Su ölçüsü
2 kaşık tuz
1 bardak sirke
3 bardak su
1 kaşık şeker
1 kaşık limon tozu
Su ölçüsü;
2 kaşık tuz
1 bardak sirke
3 bardak su
1 kaşık şeker
TARİF
Tüm malzemeleri güzelce yıkayın.
Lahanayı önce leğene koyarak tuzlayın üstüne öbür malzemeleri doğrayarak güzelce karıştırın.
Bidona önce nane,kişniş ,nohut koyun. Üzerine tüm malzemeleri ekleyin. Maydanozu en sona bırakın. Suyunu hazırlayın.
Suyunu üzerine dökün
Turşucuların en büyük püf noktası eski turşu suyunu 1 bardak ayırarak üzerine dökmek. Böyle yapınca mayalanıyor ve suyu harika oluyor.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.