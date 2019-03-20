Gerçek zamanlı Işın İzleme hangi ekran kartlarına gelecek?

Nvidia, RTX 20 serisi ekran kartları ile hayatımıza Gerçek zamanlı Işın İzleme teknolojisini kazandırmıştı. Oyunlarda görsel açıdan bir şölen sunan bu teknoloji sadece RTX 20 serisine özel olması ile GTX 10 kullanıcılarını üzmüştü. Ancak Nvidia, Gerçek zamanlı Işın İzleme teknolojisini GTX modellerine de getireceğini açıkladı.

DXR API sayesinde RTX serisine yakın bir performans sunacak olan bu özellik, belli başlı GTX modellerine gelecek. Nisan ayında yayınlanacak olan güncelleme ile sisteme eklenecek olan DXR API’ın, oyunların performansını nasıl ektileyeceği henüz bilinmiyor.

DXR API, aşağıdaki ekran kartlarına 1 Nisan güncellemesi ile resmen gelecek. Ancak bu özellik destekleyen oyunlarda çalışacak. Yani burada top oyun geliştiricilerinde olacak. Geliştiriciler muhtemelen oyunlarını kısa sürede DXR için güncelleyecektir.

NVIDIA Titan V

NVIDIA Titan XP

Titan Titan X

NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti

NVIDIA GeForce GTX 1080

NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti

NVIDIA GeForce GTX 1070

NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB

NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti

NVIDIA GeForce GTX 1660

Color OS 6 ilgi çekici bir tasarımla geliyor

