Mynet Trend

Gerçek zamanlı Işın İzleme hangi ekran kartlarına gelecek?

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 20.03.2019 08:44 | Son Güncelleme

RTX 20 serisine özel olan Gerçek zamanlı Işın İzleme teknolojisinin GTX 10 serisi ekran kartlarına da geleceği açıklandı. Nvidia’nın bu hamlesinden sonra, AMD’nin işi bir hayli zorlaşacak gibi görünüyor. İşte bu özelliği destekleyecek olan modeller.

Gerçek zamanlı Işın İzleme hangi ekran kartlarına gelecek?

Nvidia, RTX 20 serisi ekran kartları ile hayatımıza Gerçek zamanlı Işın İzleme teknolojisini kazandırmıştı. Oyunlarda görsel açıdan bir şölen sunan bu teknoloji sadece RTX 20 serisine özel olması ile GTX 10 kullanıcılarını üzmüştü. Ancak Nvidia, Gerçek zamanlı Işın İzleme teknolojisini GTX modellerine de getireceğini açıkladı.

DXR API sayesinde RTX serisine yakın bir performans sunacak olan bu özellik, belli başlı GTX modellerine gelecek. Nisan ayında yayınlanacak olan güncelleme ile sisteme eklenecek olan DXR API’ın, oyunların performansını nasıl ektileyeceği henüz bilinmiyor.

DXR API, aşağıdaki ekran kartlarına 1 Nisan güncellemesi ile resmen gelecek. Ancak bu özellik destekleyen oyunlarda çalışacak. Yani burada top oyun geliştiricilerinde olacak. Geliştiriciler muhtemelen oyunlarını kısa sürede DXR için güncelleyecektir.

NVIDIA Titan V
NVIDIA Titan XP
Titan Titan X
NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti
NVIDIA GeForce GTX 1080
NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti
NVIDIA GeForce GTX 1070
NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB
NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti
NVIDIA GeForce GTX 1660

Color OS 6 ilgi çekici bir tasarımla geliyor

PARTNERAvrupa'nın en ucuz kenti belli oldu!Avrupa'nın en ucuz kenti belli oldu!
Mobil tehditleri engellemede Majör OyuncuMobil tehditleri engellemede Majör Oyuncu
Testlerde rakiplerini geride bıraktıTestlerde rakiplerini geride bıraktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Nvidia bilgisayar

En Çok Okunan Trend Haberler

İşkenceden kurtulmak için çamaşır suyu içmiş!

İşkenceden kurtulmak için çamaşır suyu içmiş!

Liseli gencin öfkesi ortalığı kan gölüne çevirdi!

Liseli gencin öfkesi ortalığı kan gölüne çevirdi!

Survivor'da elenen isim belli oldu! Acun'u şaşırtan sonuç!

Survivor'da elenen isim belli oldu! Acun'u şaşırtan sonuç!

Athena Gökhan'dan Bakan Soylu’nun sözlerine tepki

Athena Gökhan'dan Bakan Soylu’nun sözlerine tepki

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Dünya bu anı bekliyordu! Geri döndü

Dünya bu anı bekliyordu! Geri döndü

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Şoke eden iddia! Saniyeler içinde paylaşılıyor

Şoke eden iddia! Saniyeler içinde paylaşılıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uygun fiyatlı Galaxy A2 Core özellikleri netleşti

Uygun fiyatlı Galaxy A2 Core özellikleri netleşti

Apple iPad mini tanıtıldı

Apple'ın merakla beklenen yeni ürünü tanıtıldı! İşte özellikleri

4 oyun daha Xbox Game Pass’ten ayrılıyor

4 oyun daha Xbox Game Pass’ten ayrılıyor

EA’nin ücretli servisi PS4 için geliyor

Oyun devinden PlayStation kararı!

iOS 12.2 Beta 6 nasıl yüklenir?

iPhone kullanan milyonlarca kişiye önemli uyarı!

Mobil tehditleri engellemede Majör Oyuncu

Mobil tehditleri engellemede Majör Oyuncu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.