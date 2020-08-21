Gerçeklik algılarıyla oynayan efsaneleşmiş distopik gelecek filmleri!

Distopya, ister kitapta ister filmde olsun gelecekte yaşanabilecek olumsuz konuları işler. Çok basit gibi görünen kararların insanlığı hangi noktaya sürükleyebileceğini gösteren distopya temalı eserler zaman zaman göz korkutsa da bu eserleri seven birçok kişi var. Özellikle distopik gelecek filmleri her geçen gün daha popüler bir hale geliyor.

EFSANELEŞMİŞ DİSTOPİK GELECEK FİLMLERİ

1. 1984 (IMDb: 7.1)

Konu: George Orwell'in aynı isimli romanından uyarlanan filmde günümüz Londra'sının yerinde diktatörlükle yönetilen Okyanusya vardır. Aşık olmanın bile suç sayıldığı bu ülkede Winston Smith isimli bir bakanlık çalışanı tarihi yeniden yazmakla görevlidir. Ancak çok sevdiği ülkesiyle ilgili her şeyin manipülasyondan ibaret olduğunu fark etmesi, ona hayatı sorgulatacaktır.

Başrol Oyuncu Kadrosu: John Hurt, Richard Burton, Suzanna Hamilton

Yönetmen: Michael Radford

2. Fahrenheit 451 (IMDb: 7.2)

Konu: Kitapların tamamen yasaklandığı bir dünyada itfaiyecilerin görevi yangınları söndürmek değil, baskınlarda buldukları kitapları yakmaktır. Guy Montag da bulduğu her kitabı yakan bir itfaiye çalışanıdır. Ancak aşık olduğu kızın tam bir kitap kurdu olması, Montag'ın bakış açısını değiştirecektir.