Gerçeklik algılarıyla oynayan efsaneleşmiş distopik gelecek filmleri!

Distopya, ister kitapta ister filmde olsun gelecekte yaşanabilecek olumsuz konuları işler. Çok basit gibi görünen kararların insanlığı hangi noktaya sürükleyebileceğini gösteren distopya temalı eserler zaman zaman göz korkutsa da bu eserleri seven birçok kişi var. Özellikle distopik gelecek filmleri her geçen gün daha popüler bir hale geliyor.
EFSANELEŞMİŞ DİSTOPİK GELECEK FİLMLERİ
1. 1984 (IMDb: 7.1)
Konu: George Orwell'in aynı isimli romanından uyarlanan filmde günümüz Londra'sının yerinde diktatörlükle yönetilen Okyanusya vardır. Aşık olmanın bile suç sayıldığı bu ülkede Winston Smith isimli bir bakanlık çalışanı tarihi yeniden yazmakla görevlidir. Ancak çok sevdiği ülkesiyle ilgili her şeyin manipülasyondan ibaret olduğunu fark etmesi, ona hayatı sorgulatacaktır.
Başrol Oyuncu Kadrosu: John Hurt, Richard Burton, Suzanna Hamilton
Yönetmen: Michael Radford
2. Fahrenheit 451 (IMDb: 7.2)
Konu: Kitapların tamamen yasaklandığı bir dünyada itfaiyecilerin görevi yangınları söndürmek değil, baskınlarda buldukları kitapları yakmaktır. Guy Montag da bulduğu her kitabı yakan bir itfaiye çalışanıdır. Ancak aşık olduğu kızın tam bir kitap kurdu olması, Montag'ın bakış açısını değiştirecektir.
Başrol Oyuncu Kadrosu: Oskar Werner, Julie Christie, Cyril Cusack
Yönetmen: François Truffaut
3. Minority Report (IMDb: 7.6)
Konu: Gelişen teknoloji ve psişik yetenekleri olan insanlar sayesinde suçların daha işlenmeden fark edildiği bir dünyada John Anderton, özel bir polis biriminin şefidir. Ancak başarılı bir dedektif olan John'un cinayet işleyeceğinin tespit edilmesi, onu kendi biriminin hedefi haline getirir.
Başrol Oyuncu Kadrosu: Tom Cruise, Kathryn Morris, Colin Farrel
Yönetmen: Steven Spielberg
4. Children of Men (IMDb: 7.9)
Konu: 2027 yılı Londra'sında geçen filmde kısırlık, insan neslini tehdit eden bir boyuta varmıştır. Dünyadaki en genç insan ise 18 yaşında ölünce var olan azıcık umut da son bulur. Bu sırada dünya büyük bir kargaşa içindedir ve düzeni sağlayabilen tek ülke Birleşik Krallık'tır. Ancak bu durum, mülteci problemine sebep olur.
Başrol Oyuncu Kadrosu: Clive Owen, Clare Hope Ashitey, Julianne Moore
Yönetmen: Alfonso Cuaron
5. The Matrix (IMDb: 8.7)
Konu: "Evren, bir simülasyon olabilir mi?" sorusunun cevabı bu filmde saklı! Bir hacker, gerçeklik sanılan şeyin bir kurmacadan ibaret olduğunu anlar. Bundan kurtulmanın yolu ise isyan etmekten geçer. Efsanevi bir üçlemenin ilk filmi olan The Matrix'ten sonra devam filmlerini de mutlaka izlemelisiniz.
Başrol Oyuncu Kadrosu: Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss
Yönetmen: Lana Wachowski, Lilly Wachowsky
Okuyucu Yorumları 0 yorum