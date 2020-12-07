Gerendal Gölü nerede? Gerendal Gölü Bingöl / Gerendal Gölü yol tarifi

Kalp şeklini andıran Gerendal Gölü'ne, güneşin doğuşunun keyifle izlendiği Kartal Tepesi ve irili ufaklı şelalelerin bulunduğu, ağustos ayına kadar karın erimediği kamp alanına zorlu bir yürüyüş ile ya da köylülerce temin edilen binek hayvanlarla ulaşmak mümkün.

Yeni normal süreçte sakin rota arayışında olan yerli ve yabancı turistler için göl ve çevresindeki doğal güzellikler, güzel bir alternatif sunuyor.

GERENDAL GÖLÜ NEREDE?

Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Büyükçaltı köyü ile Bingöl merkeze bağlı Şaban köyü sınırında bulunan, adını çevresinde bulunan yaklaşık 20 yayladan alan 2 bin 300 rakımlı Yayla Dağı'nın zirvesindeki Gerendal Gölü, yıllardır bölge halkının adeta buluşma noktası oluyor.

GERENDAL GÖLÜ HARİTA KONUMU

Bingöl ilimize bağlı Şaban köyü'ne ulaştıktan sonra köylülerden yardım isteyebilirsiniz. Gerendal Gölü'nün google haritalardaki konumu için [buraya](https://goo.gl/maps/TcRKg3EwfkThMcjJ9) tıklamanız yeterli.

Ülkemizin saklı cennetlerinden biri olan Gerendal fotoğraf tutkunlarını ve doğa severleri ağırlıyor. Gölün kalp şeklinde olması görenleri şaşırtırken, Elazığ ve Bingöl arasında gölün hangi ile ait olduğu konusunda tartışmalara neden oluyor. Bu doğa harikası göl keşfedilmeyi ve daha çok ziyaret edilmeyi bekliyor.