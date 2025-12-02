GERGİN 90 DAKİKA! VASAT MAÇ...

Aslında kötü bir maç. Her zamanki gibi aman yenilmeyelim havasında geçen bir derbiydi. Son 15-20 yıllık süreçte zaten buna çok kez şahit olduk. Hiç bir zaman bir FB-BJK, bir GS-BJK tadında gollü ve zevkli olmuyor bu iki takımın maçı... Galatasaray 27. dakikada Sane ile golü bulduktan sonra kalesini çok iyi kapattı. Fenerbahçe ise rakibini açmakta çok çok zorlandı. Hatta öyle ki ilk isabetli şutunu 88.dakikada bulabildi. Cimbom ise koskoca bir 90 dakikayı 2 isabetli şutla bitirdi. Nasıl bir derbi bu? Yazık...

SAĞLIKLIYSA O, DEĞİLSE YENİSİ OYNAR!

Artık birkaç konunun da netleşmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Fenerbahçe'nin sağlıklık ve kafası sahada oldukça birinci santraforu açık ara Jhon Duran'dır. En-Nesyri'den Fenere ne köy olur kasaba. İstediği kadar gol atabilir, istediği kadar asist yapabilir. Benim gözlemlediğim Nesyri taraftarını gözünde de bitmiş ki oyundan alınırken büyü bir tepki yedi. Duran varsa Duran oynar, yoksa da devre arası indirirsin bir santrafor o oynar. Çok net...

GÖZLERİME İNANAMADIM! 55-95 ARASI TEK FAUL YOK...

Düşünün ki Türkiye'nin en büyük maçı ve elinizde bu maça verilebilecek tek hakeminiz var! o da Yasin Kol! Sahada oyuna girenlerle birlikte 19 yabancı futbolcu var ama yabancı dili problemli bir hakem var sahada. Maşallahımız var!

Öte yandan Yasin Kol'un maça direkt etki eden büyük bir hatası olmadı. Doğru! Ama maç içerisinde yaptığı küçük küçük hatalar bir kar topunun yokuştan yuvarlanması gibi büyüdü de büyüdü... Hatta maç sonunda öyle bir istatistik gördüm ki gözlerime inanamadım! Yasin Kol, maçın 55. dakikasından 90+5'e kadar Fenerbahçe aleyhine faul çalmamış... Dünyada böyle bir istatistik görülmüş müdür ondan bile emin değilim.

ÖZEL DAVET! MUHTEŞEM GÖSTERİ...

Fenerbahçe yönetiminin Başkan Sadettin Saran önderliğinde çok doğru bir yolda ilerlediğini düşünüyorum. Derbi öncesi ve sonrası verdikleri mesaj olsun, stadyumda yarattıkları muhteşem atmosfer olsun her anlamda çok başarılıydı. Saran, takımın eski efsane futbolcularından oluşan büyük bir kadroyu maça davet ederek büyük bir birlik beraberlik mesajı verdi. Yetmedi eski başkan Ali Koç ve diğer yönetimlerden de isimleri özel olarak davet etti. Tam bir birliktelik günüydü dün gece.

Gelelim gösterilere. Sarı-lacivertli yönetim maç önünde büyük bir ışıklandırma ve koreografi şovu yaptı. Derbiler tarihine resmen damga vurdu. Çok başarılı bir işti. Tribünleri ve takımı ateşlemek için maç önünde yapılabilecek en iyi gösteriyi yaptılar diyebilirim.

1 CM YUKARI GELSE...

Maç öncesi gösteriler ne kadar güzelse, maç içindeki bu olay bir o kadar berbattı. Allah aşkın altı üstü bir maç oynanıyor ve bu insan sağlığından asla değerli değil. Kazımcan Karataş bir taraftarın kendisine çakmak atması sebebiyle az kalsın gözünü kaybediyordu. Sadece 1 cm ile kurtarmış. Atılan madde gözünü parçalayabilirmiş. Göze isabet etse belki görme yetisini kaybedecek ve ömür boyu bunun izlerini taşıyacaktı. Ne için? Bir oyun için! Bir maç için!

Çok yazık...