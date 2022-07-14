Geri dönüştürülmüş tuvalet suyundan yapılan bira satışa çıktı! Tadına bakanların yorumları şaşırttı

En çok satılan alkollü içeceklerin başında olan bira, ilginç bir formülle tüketicilerin karşısına çıktı. Singapur’da butik bir marka kanalizasyon suyundan geri dönüştürülmüş bira üretti. Birayı üretmek için Singapur'un kanalizasyondan geri dönüştürülmüş içme suyu üreten firmayla iş birliği yapan butik markaya gelen ilk tepkiler oldukça şaşırtıcı.

"TADI BİRA GİBİ"

Firma ürettikleri birayla ilgili Singapurluları suyu sürdürülebilir şekilde kullanmanın ve geri dönüşümün önemi konusunda eğitme amacının bir parçası olduğunu belirtti. Dünyanın tatlı su arzı giderek daha fazla stres altına girdiğinden, kanalizasyonun içme suyuna dönüştürülmesi fikri son 10 yılda destek kazanıyor. Bira, ultraviyole ışıkla dezenfekte edilmiş kanalizasyon suyu kullanılarak yapılıyor.

52 yaşındaki Grace Chen, birayı denedikten sonra, "İnsanlara bunun atık sudan yapıldığını söylemezseniz, muhtemelen bilmeyecekler" dedi.



