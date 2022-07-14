YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Geri dönüştürülmüş tuvalet suyundan yapılan bira satışa çıktı! Tadına bakanların yorumları şaşırttı

Geri dönüştürülmüş tuvalet suyundan yapılan bira satışa çıktı! Tadına bakanların yorumları şaşırttı

14.07.2022 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Singapur’da geri dönüştürülmüş tuvalet suyundan yapılan bira satışa çıktı. Butik bir markanın büyük bir üreticiyle ortaklaşa ürettiği deneysel bira, Singapur’da beklentilerin ötesinde bir ilgiyle karşılandı. Tuvalet suyundan dönüştürülerek yapılan biranın tadına bakanlar, "Bunun tuvalet suyundan yapıldığını cidden anlayamadım." şeklinde yorumlarda bulundu.

Geri dönüştürülmüş tuvalet suyundan yapılan bira satışa çıktı! Tadına bakanların yorumları şaşırttı

En çok satılan alkollü içeceklerin başında olan bira, ilginç bir formülle tüketicilerin karşısına çıktı. Singapur’da butik bir marka kanalizasyon suyundan geri dönüştürülmüş bira üretti. Birayı üretmek için Singapur'un kanalizasyondan geri dönüştürülmüş içme suyu üreten firmayla iş birliği yapan butik markaya gelen ilk tepkiler oldukça şaşırtıcı.

yersdfghbj

"TADI BİRA GİBİ"

Firma ürettikleri birayla ilgili Singapurluları suyu sürdürülebilir şekilde kullanmanın ve geri dönüşümün önemi konusunda eğitme amacının bir parçası olduğunu belirtti. Dünyanın tatlı su arzı giderek daha fazla stres altına girdiğinden, kanalizasyonun içme suyuna dönüştürülmesi fikri son 10 yılda destek kazanıyor. Bira, ultraviyole ışıkla dezenfekte edilmiş kanalizasyon suyu kullanılarak yapılıyor.

52 yaşındaki Grace Chen, birayı denedikten sonra, "İnsanlara bunun atık sudan yapıldığını söylemezseniz, muhtemelen bilmeyecekler" dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kayısı marmelatı nasıl yapılır?Kayısı marmelatı nasıl yapılır?
Çat kapı misafirlere asıl sürprizi siz yapın!Çat kapı misafirlere asıl sürprizi siz yapın!
Adana dışında bulmak zor! Tam bir protein deposuAdana dışında bulmak zor! Tam bir protein deposu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

19 yaş küçük sevgilisiyle herkesin içinde öpüştü! Tepkilere bakın nasıl kızdı

19 yaş küçük sevgilisiyle herkesin içinde öpüştü! Tepkilere bakın nasıl kızdı

Şahan sosyal medyadan paylaştı: Yıllardır uçmayan THK uçağını...

Şahan sosyal medyadan paylaştı: Yıllardır uçmayan THK uçağını...

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Kayısı reçeli nasıl yapılır?

Kayısı reçeli nasıl yapılır?

Yağ yakımını hızlandırır, kilo vermeyi kolaylaştırır

Yağ yakımını hızlandırır, kilo vermeyi kolaylaştırır

Cennet Çamuru nasıl yapılır?

Cennet Çamuru nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

Cinsellik itirafı gündem oldu! “Süper yayıcı diyorlar”

Cinsellik itirafı gündem oldu! “Süper yayıcı diyorlar”

Görünmez kazanın böylesi! Spor yapan adamın yüzüne oturdu

Görünmez kazanın böylesi! Spor yapan adamın yüzüne oturdu

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Tam bir skandal! Kreşin önünde soyunup öyle bir şey yaptı ki

Tam bir skandal! Kreşin önünde soyunup öyle bir şey yaptı ki

Çözümler size doğru geliyor!

Çözümler size doğru geliyor!

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.