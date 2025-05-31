EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber

“Geri Dönüşüm Sıfır Atık Sergisi” : Minik öğrenciler geri dönüşüm sergisi açtı, yoğun ilgi gördü

Palandöken Belediyesi ile Kayakyolu İlkokulu iş birliğinde düzenlenen “Geri Dönüşüm Sıfır Atık Sergisi”, belediyeye bağlı Atık Getirme Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Minik öğrencilerin geri dönüşüm malzemelerinden hazırladığı ürünler ve kıyafetlerle sundukları renkli defile büyük beğeni toplarken, çevre bilincinin erken yaşta kazandırılmasına yönelik önemli bir farkındalık etkinliği hayata geçirilmiş oldu.

“Geri Dönüşüm Sıfır Atık Sergisi” : Minik öğrenciler geri dönüşüm sergisi açtı, yoğun ilgi gördü

Kayakyolu İlkokulu öğrencileri, Harezmi Eğitim Modeli kapsamında geri dönüşüm temalı çalışmalarını Atık Getirme Merkezi'nde sergiledi. Programa; Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Durmuş Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Karapınar katıldı.

AW466971_02

"GELECEĞE SAHİP ÇIKMAK DOĞAYA SAHİP ÇIKMAKTAN GEÇER"

Sergi açılışında konuşan Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan sıfır atık projesine Palandöken'in önemli katkı sunduğunu belirtti.

Sunar, "Kayakyolu İlkokulu öğretmen ve öğrencilerinin geri dönüşüm temalı projesine ev sahipliği yapmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Çocuklarımızın çevreye duyarlılığı hepimizi umutlandırıyor" dedi.

Başkan Sunar, Palandöken Belediyesi'nin sıfır atık yolculuğunu 2019'da Polis Amca İlkokulu'nda başlattıkları eğitimle hayata geçtiğini hatırlatarak, gelinen noktada Türkiye'de örnek gösterilen bir konuma ulaştıklarını söyledi.

AW466971_06

YEŞİL PALANDÖKEN VURGUSU

Sunar, çevre çalışmalarının sadece geri dönüşümle sınırlı kalmadığını, "Yeşil Palandöken" vizyonu doğrultusunda ilçeye 14 yeni yeşil alan kazandırıldığını ifade etti. Kent Ormanı Vadi Palandöken Nefes Projesi'nin ilçeye değer kattığını belirten Sunar, Uzun Bahçe, Park Tarabya, Palandöken Kent Meydanı ve Saklı Bahçe gibi projelerle çevre hassasiyetlerini vurguladıkları söyledi.

AW466971_07

"DAHA TEMİZ, DAHA YEŞİL BİR GELECEK İÇİN"

Palandöken Belediyesi olarak tüm projelerde çevre bilincini öncelediklerini vurgulayan Sunar, "Geleceğe sahip çıkmak, doğaya sahip çıkmaktır. Yerel düzeyde kararlı adımlar atarak yaşanabilir bir dünya inşa edebiliriz" dedi.

"PALANDÖKEN ÇEVRE YATIRIMLARINDA ÖRNEK"

Programda konuşan AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Durmuş Kılıç, etkinliğin farkındalık oluşturması açısından önemli olduğunu vurgulayarak emeği geçenlere teşekkür etti.

AW466971_03

Kılıç, Palandöken Belediyesi'nin çevre odaklı hizmet ve yatırımlarını takdirle takip ettiklerini ifade ederek, Başkan Muhammet Sunar'ın ilçeye kazandırdığı Sıfır Atık Tesisi ile birlikte hayata geçirilen yeşil alan projelerinin örnek nitelikte olduğunu belirtti. Kılıç, "Geri Dönüşüm Sıfır Atık Sergisi" için de Kayakyolu İlkokulu, idari ve öğretmen kadrosuna, öğrencilere teşekkürde bulundu.

AW466971_04

Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Karapınar da yaptığı konuşmada, Palandöken'in eğitimde önemli başarılara imza attığına dikkat çekti. Karapınar, "Palandöken eğitimde de zirvelere yürüyor" diyerek, sergide emeği geçenlere şükran duygularını paylaştı.

Program, öğrencilerin geri dönüşüm kıyafetleriyle sunduğu defile ve serginin gezilmesiyle sona erdi.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sınava girecek öğrencilere destek Sınava girecek öğrencilere destek
Minik Nursima’ya bağlamalı destekMinik Nursima’ya bağlamalı destek

Anahtar Kelimeler:
palandöken Emine Erdoğan geri dönüşüm Sıfır atık sıfır atık projesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Markette fiyatı 200 lirayı bulmuştu şimdi resmen yere çakıldı!

Markette fiyatı 200 lirayı bulmuştu şimdi resmen yere çakıldı!

MYNET ÖZEL | İBB'ye son operasyonun şifresi Ertan Yıldız ve Aziz İhsan Aktaş!

MYNET ÖZEL | İBB'ye son operasyonun şifresi Ertan Yıldız ve Aziz İhsan Aktaş!

Fenerbahçe'de taraftarlardan 'Veda' isyanı! Dzeko'nun surat ifadesi...

Fenerbahçe'de taraftarlardan 'Veda' isyanı! Dzeko'nun surat ifadesi...

İBB’ye yeni operasyon! Çok sayıda CHP'li belediye başkanı hakkında gözaltı kararı verildi

İBB’ye yeni operasyon! Çok sayıda CHP'li belediye başkanı hakkında gözaltı kararı verildi

AK Parti kulislerinde konuşulan formül! Erdoğan yeniden aday olacak mı? İşte ihtimaller…

AK Parti kulislerinde konuşulan formül! Erdoğan yeniden aday olacak mı? İşte ihtimaller…

Marmaray sapığına vatandaş ayarı! Kadınların fotoğrafını çektiği fark edilince...

Marmaray sapığına vatandaş ayarı! Kadınların fotoğrafını çektiği fark edilince...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.