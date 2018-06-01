Geri dönüşümün böylesi! Bozuk sütten elbise yapıyorlar
Eren Kuyucubaşı
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01.06.2018 11:22 | Son Güncelleme
Kulağa tuhaf gelse de bu bir gerçek. Bozulmaya yüz tutan sütlerden önce iplik yapılıyor sonrasında o ipliklerden mükemmel elbiseler üretiliyor.
Gıda sektörünün bir numaralı ürünü olan süt şimdilerde moda sektöründe kullanılıyor.
Talep oldukça yoğun bu elbiselere...
Ekşimiş sütten elbiseye dönen sütler aynı zamanda yaşlanmayı önlüyor.
İlk olartak Almanya'da başlayan bu üretim şimdilerde birçok ülkede yapılıyor.
Bozulmuş sütler öncesinde özel işlemden geçirilerek lif haline getiriliyor sonrasında bu lifler kumaşa dönüştürülüyor.
Altı litre sütten bir adet elbise çıkıyor.
Kan dolaşımını hızlandıran süt kumaşı tasarımcıların iddialarına göre yaşlanmayı geciktiriyor.
Organik kumaşın fiyatı tahmin edebileceğiniz gibi biraz pahalı. Tek bir elbisenin fiyatı 1000-1250 TL arası değişiyor.
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