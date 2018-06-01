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Geri dönüşümün böylesi! Bozuk sütten elbise yapıyorlar

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 01.06.2018 11:22 | Son Güncelleme

Kulağa tuhaf gelse de bu bir gerçek. Bozulmaya yüz tutan sütlerden önce iplik yapılıyor sonrasında o ipliklerden mükemmel elbiseler üretiliyor.

Geri dönüşümün böylesi! Bozuk sütten elbise yapıyorlar

Gıda sektörünün bir numaralı ürünü olan süt şimdilerde moda sektöründe kullanılıyor.

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Talep oldukça yoğun bu elbiselere...

Ekşimiş sütten elbiseye dönen sütler aynı zamanda yaşlanmayı önlüyor.

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İlk olartak Almanya'da başlayan bu üretim şimdilerde birçok ülkede yapılıyor.

Bozulmuş sütler öncesinde özel işlemden geçirilerek lif haline getiriliyor sonrasında bu lifler kumaşa dönüştürülüyor.

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Altı litre sütten bir adet elbise çıkıyor.

Kan dolaşımını hızlandıran süt kumaşı tasarımcıların iddialarına göre yaşlanmayı geciktiriyor.

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Organik kumaşın fiyatı tahmin edebileceğiniz gibi biraz pahalı. Tek bir elbisenin fiyatı 1000-1250 TL arası değişiyor.

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Anahtar Kelimeler:
süt kumaşı süt ürünler elbise modelleri moda

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