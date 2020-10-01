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Geri dönüyor! Borat 2'nin yayın tarihi belli oldu

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Borat filminin devamı bu yıl Ekim ayında vizyona girecek. Sacha Baron Cohen’in merakla beklenen filmi Borat 2, 23 Ekim’de Amazon kanalında gösterilecek.

Geri dönüyor! Borat 2'nin yayın tarihi belli oldu

Borat 2, tam adı Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan (Borat: Şanlı Kazakistan Milletinin Çıkarlarını Artırmak İçin Amerikan Kültürünün İncelenmesi) olan, ama kısaca Borat diye anılan 2006 yapımı filmin devamı niteliğinde.

Kısaca Borat 2 olarak anılacak filmin tam adı ise Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan. Sacha Baron Cohen, yeniden Borat rolüne hayat verecek.

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Son aylarda gizlice çekilen ve Amazon Prime'da gösterilecek olan Borat 2’nin bir amacı da 3 Kasım'daki ABD başkanlık seçimleri öncesinde yayınlanması. Borat 2 için siyasi imalar, Cohen'in haziran ayında Washington eyaletindeki muhafazakar bir mitingde görülmesiyle başladı. Cohen, burada bir nevi filmin reklamını yaptı.

Borat serisinin devam filmi niteliğindeki ikinci film, corona virüs salgını nedeniyle yapımı durdurulan ilk filmdi.

ELEŞTİRİ ALDI

Gösterildiği yıl 250 milyon doların üzerinde hasılat elde eden İngiliz komedi filmi Borat, baş karakterinin ABD'ye Amerikan kültürünü incelemek için giden Kazak televizyon muhabiri Borat Sagdiyev'i konu alıyordu. Borat Sagdiyev, Kazakistan'ın devlet televizyonu için çalışan, bozulmuş İngilizcesini ve ölümcül önyargılarını ABD'deki yaşam hakkında bir belgesel yapmak için Amerika'ya götüren, çirkin ve alaycı bir gazeteciydi. Her ne kadar sevimli bir karakter olsa da özellikle alaycı bazı sözleri yüzünden Cohen'in karakterinin Kazakları aşağıladığı, Yahudi ve Çingene karşıtı söylemlerde bulunduğu gerekçesiyle film eleştiri almıştı.

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