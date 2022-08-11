Geri eş anlamlısı nedir? Gerinin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Geri; isim, sıfat, zarf ve ünlem türlerinde farklı tanımları olan bir kelimedir. Mazi, anlayışsız, sonuç gibi kelimeler geri yerine cümle içinde kullanılabilir. Halk arasındaki günlük konuşma dilinde sıkça karşılaşılır. Asıl, yan ve mecaz anlamlarda kullanımları vardır.

Geri kelimesinin eş anlamı nedir?

Türk Dil Kurumu geri kelimesi için isim, zarf ve sıfat türlerinde birden fazla tanım yapmıştır. Bu tanımlar ve tanımlar için verilen bazı örnek cümleler şunlardır:

Arka, bir şeyin sonra gelen bölümü, alt taraf, ileri karşıtı.

Örnek cümle:

"Amerikan barın gerisinden işaret eden barmen seslendi. (Necati Cumali)"

Son, sonuç

"Sen gerisini düşünme."

Bir şeyin sona kalan bölümü.

"Yazının gerisi yarın yayımlanacak."

Geçmiş, mazi.

"Artık geride özleyeceğim hiçbir şey yok. (Sait Faik Abasıyanık)"

Hayvan boşaltım organının dışı.

Eksik gösteren (Saat için kullanılır)

"Bu saat beş dakika geridir."

Aptal, anlayışsız.

Benzerlerine ayak uydurup ilerleyememiş, gelişememiş.

Örnek kullanım: "Geri düşünce, geri adam."

Geriye doğru.

"Bağına, bahçene, suyuna, toprağına veda ederek geri gidiyorum. (Falih Rıfkı Atay)"

Geri dön ve geri git anlamında bir söz.

Geri kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler nelerdir?

Geri eş anlamlısı kelimeler şunlardır: Arka, art, taraf, son, sonuç, mazi, geçmiş, aptal, anlayışsız, gelişmemiş, artık, çuval, ağaç… Geri kelimesi cümle içinde hangi anlamında kullanılıyorsa o anlama karşılık gelen bir eş anlamlı onun yerine geçebilir.

Gerinin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Bir kelimenin anlamını pekiştirmenin en iyi yolu o kelimeyi cümle içinde kullanmaktır. Gerinin eş anlamlısı olan kelimeler ile kurulan bazı örnek cümleler şunlardır: