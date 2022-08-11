Geri eş anlamlısı nedir? Gerinin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Geri; isim, sıfat, zarf ve ünlem türlerinde farklı tanımları olan bir kelimedir. Mazi, anlayışsız, sonuç gibi kelimeler geri yerine cümle içinde kullanılabilir. Halk arasındaki günlük konuşma dilinde sıkça karşılaşılır. Asıl, yan ve mecaz anlamlarda kullanımları vardır.
Türk Dil Kurumu geri kelimesi için isim, zarf ve sıfat türlerinde birden fazla tanım yapmıştır. Bu tanımlar ve tanımlar için verilen bazı örnek cümleler şunlardır:
Arka, bir şeyin sonra gelen bölümü, alt taraf, ileri karşıtı.
Örnek cümle:
"Amerikan barın gerisinden işaret eden barmen seslendi. (Necati Cumali)"
Son, sonuç
"Sen gerisini düşünme."
Bir şeyin sona kalan bölümü.
"Yazının gerisi yarın yayımlanacak."
Geçmiş, mazi.
"Artık geride özleyeceğim hiçbir şey yok. (Sait Faik Abasıyanık)"
Hayvan boşaltım organının dışı.
Eksik gösteren (Saat için kullanılır)
"Bu saat beş dakika geridir."
Aptal, anlayışsız.
Benzerlerine ayak uydurup ilerleyememiş, gelişememiş.
Örnek kullanım: "Geri düşünce, geri adam."
Geriye doğru.
"Bağına, bahçene, suyuna, toprağına veda ederek geri gidiyorum. (Falih Rıfkı Atay)"
Geri eş anlamlısı kelimeler şunlardır: Arka, art, taraf, son, sonuç, mazi, geçmiş, aptal, anlayışsız, gelişmemiş, artık, çuval, ağaç… Geri kelimesi cümle içinde hangi anlamında kullanılıyorsa o anlama karşılık gelen bir eş anlamlı onun yerine geçebilir.
Bir kelimenin anlamını pekiştirmenin en iyi yolu o kelimeyi cümle içinde kullanmaktır. Gerinin eş anlamlısı olan kelimeler ile kurulan bazı örnek cümleler şunlardır: