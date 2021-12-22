Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Gerzek Şaban filmi nerede çekildi? Gerzek Şaban ne zaman çekildi? İşte oyuncuları ve karakterleri...

Gerzek Şaban filmi nerede çekildi? Gerzek Şaban ne zaman çekildi? İşte oyuncuları ve karakterleri...

22.12.2021 18:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün televizyon ekranlarında yayınlanacak olan Gerzek Şaban filminde Kemal Sunal ile birlikte pek çok başarılı oyuncu da yer alıyor. İzleyiciler Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden olan Gerzek Şaban'ın çekim yerini, oyuncularını ve konusunu merak ediyor. Peki Gerzek Şaban filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Gerzek Şaban filmi oyuncuları ve karakterleri...

Gerzek Şaban filmi nerede çekildi? Gerzek Şaban ne zaman çekildi? İşte oyuncuları ve karakterleri...

Beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşan Gerzek Şaban filminde Kemal Sunal, Ülkü Özen gibi başarılı isimler yer alıyor. Gerzek Şaban filmini çekildiği yer ve detayları araştırılmaya başlandı. İşte Gerzek Şaban filmi çekim yeri ve konusu...

GERZEK ŞABAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

1980 yapımı filmin isminin Gerzek Şaban olmasına rağmen filmde "Şaban" adında bir karakterin olmadığı Gerzek Şaban filmi, Kemal Sunal-Natuk Baytan filmlerinin tipik örneklerinden biri olarak biliniyor. Filmin sahneleri büyük ölçüde Zekeriyaköy'de çekilmiştir.

GERZEK ŞABAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Filmde Kemal Sunal'ın birbirine benzeyen iki kişiyi, ünlü bir mafya babası (Seyfi), filmlerde figüranlık yapan saf bir delikanlıyı (Osman) canlandırmaktadır. Gerzek Şaban'da bu benzerlik nedeniyle birçok gülünç olay yaşanmaktadır.

Osman sevdiği kızla evlenmek isteyen saf bir figürandır. Kendisi çalıştığı filmlerin setlerinde ortalığı birbirine katmaktadır, Seyfi ise yeraltı dünyasının ünlü babası olarak bilinmektedir. Bir gün Osman mahalledeki arkadaşlarıyla gazinoya gider, gazino sahipleri onu mafya babası Seyfi sanarak ona haraç verirler. Düşman olduğu diğer başka mafya babalarıyla mücadele eden Seyfi'yle, mahallesini hacizden kurtarmaya çalışan Osman'ın hayatları tesadüfen birbirine karışacaktır.

GERZEK ŞABAN OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal - Osman / Seyfi
Yadigar Ejder - Kahveci Hamza
Muhteşem Durukan - Konyakçı
Arap Celal - Arap Celal
Ülkü Özen - Lale
Rıza Pekkutsal - Rejisör
Nejat Gürçen - Hamdi
Reha Yurdakul - Mafya şefi Abbas


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSürpriz ikili sobelendi! Aşk mı yaşıyorlar?Sürpriz ikili sobelendi! Aşk mı yaşıyorlar?
Hayatını kolaylaştıran sigortaHayatını kolaylaştıran sigorta
Oscar heyecanı şimdiden başladı! Kısa liste yayınlandıOscar heyecanı şimdiden başladı! Kısa liste yayınlandı
Anahtar Kelimeler:
Kemal Sunal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

3812 yılından geldiğini söyledi! Fotoğrafla kanıt sundu

3812 yılından geldiğini söyledi! Fotoğrafla kanıt sundu

Kaburgalarını dahi aldırmıştı! Şaşırtan karar

Kaburgalarını dahi aldırmıştı! Şaşırtan karar

Estetik olunca oturamadılar! 3 saat bu şekilde durdular

Estetik olunca oturamadılar! 3 saat bu şekilde durdular

Bu ormandan geçmek cesaret istiyor! Fotoğraftaki detay korkuttu

Bu ormandan geçmek cesaret istiyor! Fotoğraftaki detay korkuttu

İlginizi Çekebilir

Fiyat/performansı ile kalpleri çalan 3000 TL altı laptop önerileri

Fiyat/performansı ile kalpleri çalan 3000 TL altı laptop önerileri

Doğmamış kızına seslendi! “Annene benzemek için...”

Doğmamış kızına seslendi! “Annene benzemek için...”

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Kalorifer peteklerine neden limon koyulur?

Kalorifer peteklerine neden limon koyulur?

Koronavirüsü bilmişti! İki ülkeye işaret etti

Koronavirüsü bilmişti! İki ülkeye işaret etti

Cinsel ilişki sırasında yanlışlıkla canlı yayın açınca...

Cinsel ilişki sırasında yanlışlıkla canlı yayın açınca...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.