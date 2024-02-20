"Geyşa olmayı seviyorum" demişti! Merve Boluğur'dan 'Kara melek' paylaşımı

Uzun bir zamandır ekranlardan uzak olan Merve Boluğur sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor.

Şarkıcı geçtiğimiz günlerde yaptığı çocuk açıklamasıyla çok konuşulmuştu. Boluğur, katıldığı bir progamda "Ben mutlu bir yuvam olsun istedim... Çok acıklı konuştum ama! Hep bir erkek çocuğum olsun istedim" demişti.

GÖĞÜS DEKOLTESİ DİKKAT ÇEKTİ

Boluğur'un son paylaşımı da çok konuşuldu. Oyuncu 3,9 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından siyah mini elbisesiyle çektiği pozlarını paylaştı.

Elbisesinde ayrıca göğüs dekoltesi dikkat çeken Boluğur, paylaşımına 'Kara melek' notunu düştü. Oyuncunun paylaşıma hayranları tarafından beğeni ve yorum geldi.









