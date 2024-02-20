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  4. "Geyşa olmayı seviyorum" demişti! Merve Boluğur'dan 'Kara melek' paylaşımı

"Geyşa olmayı seviyorum" demişti! Merve Boluğur'dan 'Kara melek' paylaşımı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
20.02.2024 17:59 | Son Güncelleme:
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Yaptığı açıklamalar ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Merve Boluğur son paylaşımıyla da çok konuşuldu. Siyah mini bir elbise giyen oyuncu çektiği pozlarını Instagram hesabından paylaştı.

"Geyşa olmayı seviyorum" demişti! Merve Boluğur'dan 'Kara melek' paylaşımı

Uzun bir zamandır ekranlardan uzak olan Merve Boluğur sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor.

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Şarkıcı geçtiğimiz günlerde yaptığı çocuk açıklamasıyla çok konuşulmuştu. Boluğur, katıldığı bir progamda "Ben mutlu bir yuvam olsun istedim... Çok acıklı konuştum ama! Hep bir erkek çocuğum olsun istedim" demişti.

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GÖĞÜS DEKOLTESİ DİKKAT ÇEKTİ

Boluğur'un son paylaşımı da çok konuşuldu. Oyuncu 3,9 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından siyah mini elbisesiyle çektiği pozlarını paylaştı.

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Elbisesinde ayrıca göğüs dekoltesi dikkat çeken Boluğur, paylaşımına 'Kara melek' notunu düştü. Oyuncunun paylaşıma hayranları tarafından beğeni ve yorum geldi.

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Youtube


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Merve Boluğur sosyal medya ele istedi
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