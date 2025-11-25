Gezgin kadın Almanya'daki çıplaklık kültürünü anlattı! Videosuyla gündem oldu!

Sarı Tofaş'ı ile Türkiye'yi gezen Alman gezgin Franziska Niehus, Almanya’daki FKK (çıplaklık kültürü) geleneğini anlattığı videoyla gündeme geldi.

"SERBEST VÜCUT KÜLTÜRÜ"

Spa merkezine giden Franziska, kadın ve erkeklerin tamamen çıplak olduğu özel bir alanın olduğunu söyledi. Almanya'da bu durumu FKK yani "Serbest Vücut Kültürü" olarak adlandırdıklarını belirtti ve tamamen normal olduğunu söyledi.

ÇIPLAK YEMEK YENİYOR

Hatta bazı saunalar, spalar ya da plajlarda çıplaklığın değil, çıplak olmamanın yasak olduğunu altını çizdi. Çıplak bir şekilde barda oturuluyor ve aynı şekilde yemek yeniyor. Bu durumun garip gelmemesinin nedenini de şöyle açıklıyor: "Bu, Alman sağlık ve wellnes kültürünün bir parçası. FKK bundan 100 yıldan fazla önce doğayla iç içe olma özgürlük ve beden olumlamasını teşvik eden bir sosyal hareket olarak başladı. O kadar büyüdü ki artık kültürümüzün bir parçası oldu. FKK alanlarından korkmana gerek yok. Bu alanlar kıyafetsiz huzurlu bölgeler."