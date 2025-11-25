Mynet Trend

Gezgin kadın Almanya'daki çıplaklık kültürünü anlattı! Videosuyla gündem oldu!

Yıllardır Türkiye'de sarı Tofaş'ıyla gezen Franziska Niehus, Almanya'daki FKK kültüründen bahsettiği videoyla gündem oldu. Bazı alanlarda çıplaklığın tamamen normal olduğundan ve bunun nedeninden bahsetti.

Sarı Tofaş'ı ile Türkiye'yi gezen Alman gezgin Franziska Niehus, Almanya’daki FKK (çıplaklık kültürü) geleneğini anlattığı videoyla gündeme geldi.

Gezgin kadın Almanya daki çıplaklık kültürünü anlattı! Videosuyla gündem oldu! 1

"SERBEST VÜCUT KÜLTÜRÜ"

Spa merkezine giden Franziska, kadın ve erkeklerin tamamen çıplak olduğu özel bir alanın olduğunu söyledi. Almanya'da bu durumu FKK yani "Serbest Vücut Kültürü" olarak adlandırdıklarını belirtti ve tamamen normal olduğunu söyledi.

Gezgin kadın Almanya daki çıplaklık kültürünü anlattı! Videosuyla gündem oldu! 2

ÇIPLAK YEMEK YENİYOR

Hatta bazı saunalar, spalar ya da plajlarda çıplaklığın değil, çıplak olmamanın yasak olduğunu altını çizdi. Çıplak bir şekilde barda oturuluyor ve aynı şekilde yemek yeniyor. Bu durumun garip gelmemesinin nedenini de şöyle açıklıyor: "Bu, Alman sağlık ve wellnes kültürünün bir parçası. FKK bundan 100 yıldan fazla önce doğayla iç içe olma özgürlük ve beden olumlamasını teşvik eden bir sosyal hareket olarak başladı. O kadar büyüdü ki artık kültürümüzün bir parçası oldu. FKK alanlarından korkmana gerek yok. Bu alanlar kıyafetsiz huzurlu bölgeler."

