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Gezi eş anlamlısı nedir? Gezinin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

10.08.2022 23:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe kelime dağarcığı acısından çok zengin bir dildir. Farklı dillerden bazı kelimeler zaman içinde dönüşüp ekler ile türetilerek dilimize yerleşmiştir. Bir kelime birden fazla anlama karşılık gelebilir. Eş anlamlı kelimeler de bu sebeple çeşitlilik gösterir. Gezi kelimesi de bu özelliklere sahip bir kelimedir. Eş anlamı kelimeleri seyahat ve yolculuktur. Gezi kelimesinin eş anlamlısı nedir? Gezi eş anlamlısı ve cümle içinde kullanım örnekleri...

Gezi eş anlamlısı nedir? Gezinin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Gezi, isim türünde bir kelimedir. Dilimize Farsça'dan gelmiş ve yerleşmiştir. Birden fazla anlamı ve tanımı vardır. Halk arasındaki günlük kullanım dilinde en çok karşılaşılan kelimeler arasındadır. Sıfat türünde anlamı da vardır. Gezi eş anlamlı kelimeleri birden fazladır. Yolculuk, seyahat gibi kelimeler gezi yerine kullanılabilir.

Gezi kelimesinin eş anlamı nedir?

Türk Dil Kurumu isim ve sıfat türlerindeki gezi kelimesi için birden fazla tanım yapmıştır. Bu tanımlar ve bu tanımlar için verilen bazı örnek cümleler şu şekildedir:

  • Ülkeler veya şehirler arasında yapılan uzun yolculuk, seyahat.

  • Gezmek görmek eğlenmek amacıyla yapılan yolculuk.
    Örnek cümle:
    "Kafile, rol alan şahıslar tarafından yapılan türlü oyunlarla geziyi tamamlar. (Ahmet Kutsi Tecer)"

  • Gezilip hava alınacak yer.

  • Gezinti yeri. Örnek kullanım: İnönü gezisi, Taksim gezisi.

  • Eskimiş bir isim olarak pamuk ve ipekle karışık dokunmuş hareli kumaşa gezi denir.
    Örnek cümle:
    "Yalnız omuz başlarını örten, kısa kollu, gezi gibi yarı sert kumaştan yakasız bir yaz ceketiydi. (Refik Halit Karay)"

  • Bu kumaştan yapılan her türlü giysi ya da nesne için de gezi denir.

Gezi kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler hangileridir?

Yolculuk, seyahat, kumaş, gezek, köşe kelimeleri cümle içindeki anlamlarına ve kullanım amaçlarına göre gezi yerine kullanılabilir.

Gezinin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Bir kelimenin anlamını pekiştirmek için en iyi yöntem o kelimeyi cümle içinde kullanmak olacaktır. Dilimizde birçok kelime birden fazla anlam taşır. Eş anlamlı kelimeleri doğru seçmek için kelimenin hangi anlamda kullanıldığını anlamak gerekir. Bunun için de yer aldığı cümlenin bütününe bakılmalıdır.

Gezinin eş anlamlısı olan kelimeler ile kurulan bazı örnek cümleler şunlardır:

  • Eğer kendini iyi hissetmiyorsan bu yolculuğa çıkmayız.


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