GGC Başkanı İbrahim Ay’dan 10 Ocak açıklaması

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti(GGC) Başkanı İbrahim Ay,10 Ocak Gazeteciler gününü kutlayarak, gazetecilerin başta koronavirüs süreci olmak üzere her zaman canı pahasına halka en doğru ve sağlıklı haberi ulaştırmak amacıyla sahada görevini sürdürdüğünü kaydetti.

GGC Başkanı İbrahim Ay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Covid-19 sürecinin basın emekçilerine ve sektöre olan olumsuz etkilerini hatırlattı. Ay, dünya genelinde 600’den fazla basın emekçisinin hayatını kaybettiğini belirterek, "İçinde bulunduğumuz pandemi süreci tüm sektörleri etkilemiştir ama en fazla zorluk yaşayanlar, halkımıza pandemi haberleri dahil her türlü haberi aksatmadan vermeye gayret eden basın emekçileri olmuştur. Dünyaya evde kal çağrıları yapılırken, basın emekçisi arkadaşlarımız dünyanın dört bir tarafında sahada aktif çalışmaya devam etmiş, Covid-19 süreci ile ilgili tüm olup bitenleri, evimizin içine kadar ulaştırmayı başarmıştır. Dolayısıyla, basın emekçilerinin bu süreçteki rolü, bir sağlık çalışanı, bir emniyet mensubu kadar değerli ve kıymetlidir. Nitekim, dünya genelinde 20 binin üzerinde meslektaşımız Covid-19’a yakalanmış, yine dünya genelinde 600’ün üzerinde, Türkiye’de 20, Gaziantep’te ise 1 meslektaşımız hayatını kaybetmiştir. Türkiye 20 gazetecinin vefatı ile dünyada 8’inci sırada yer almaktadır. Kaldı ki, 2020 yılında kaybettiğimiz gazetecilerin büyük çoğunluğu Anadolu’da görev yapan gazetecilerdir. Ortaya çıkan sonuçlar da gösteriyor ki, anadoluda gazetecilik yapmak çok daha zordur. Hepsini rahmet ve şükranla anıyor, rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Riskli grup basın, aşıda öncelikli olmalı”

İbrahim Ay, basın çalışanlarıyla ilgili önemli bir öneriyi de gündeme getirdi. Sağlık Bakanlığı’na çağrı yapan Ay “Türkiye’de başlayacak olan aşı çalışmalarında, riskli grupların başında gelen basın sektörü, öncelikli meslek grupları arasına dahil edilmelidir” dedi.

“Basın kuruluşları da zorda”

Basın emekçilerinin daha iyi koşullarda çalışabilmesi için, basın kuruluşlarının kendi ayaklarının üzerinde durabilmesiyle doğrudan bağlantılı olduğunu ifade eden İbrahim Ay, Covid-19 sürecinin ortaya çıktığı 2020 Mart ayından bu yana, basın sektörü üzerindeki zorlukların daha da arttığına işaret etti. Ay “Bu süreçte kapanan basın kuruluşları ve işsiz kalan basın emekçileri de olmuştur. Basın sektörünün ayakta kalabilmesi için gelir kaynaklarının sekteye uğramaması gerekiyor. Ancak ne acıdır ki, pandemiden etkilenen bütün sektörler, ilk olarak basın-yayın sektörleri ile ilgili gider kalemlerinin üzerini çizmek durumunda kalmıştır. Dolayısıyla, basın sektörü, pandemi döneminin en fazla sıkıntı yaşayan sektörlerinin arasındadır. Buna rağmen sektörümüz, Covid-19 süreci başta olmak üzere her konuda kamuoyuna haber ulaştırmaya devam etmiş, yani asli görevini ve sorumluluklarını hiçbir zaman unutmamıştır. Basın kuruluşlarının kredi ve teşviklerle desteklenmesi bu dönemde kaçınılmaz bir zorunluluk haline gelmiştir” dedi.

“Geleneksel buluşmalarımıza ara vermek zorunda kaldık”

İbrahim Ay, konuşmasının sonunda, 7 yıldır geleneksel olarak yapılan ve her yıl ülkenin saygın ve duayen gazetecilerin katılımıyla ülkedeki sayılı basın kutlamalarından birisine dönüşmeyi başaran etkinliğe, bu yıl pandemi koşulları nedeniyle ara vermek zorunda kaldıklarını da hatırlattı. Ay “Bu yıl değerli meslektaşlarımız ve onların kıymetli aileleri ile beraber olamadık. Ancak aile olma duygumuzdan hiçbir şey kaybetmedik. İnanıyorum ve ümit ediyorum ki, bu zor günleri bir daha hatırlamamak üzere unutacağımız günlere hep beraber kavuştuğumuzda, saflarımızı daha sıkı tutarak, yeniden bir araya gelip, birbirimize daha sıkı sarılacak, kenetleneceğiz. Bu duygu ve düşüncelerimle, tüm meslektaşlarımın bu önemli gününü kutluyor, hayatını kaybedenlere de bir kez daha Cenab-ı Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır dilerim” diye konuştu.