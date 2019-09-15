Gheorghe Hagi: Sanırım hangi seviyede olduğumu unuttunuz

Romanya Ligi'nde Viitorul takımının teknik direktörlüğünü yapan Galatasaray'ın unutulmaz ismi Gheorghe Hagi, Romanya'da çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kendisine 'Galatasaray tarihinin en iyi oyuncusu sen misin?' sorusu yöneltilinci sinirlenen Hagi, ''Sanırım Romanya'da çok uzun süre kaldığım için bana çok alıştınız ve hangi seviyede olduğumu unuttunuz. Romanya tarihindeki önemli anlar aklınıza gelince ara ara kiminle konuştuğunuzu hatırlıyorsunuz. Bence tüm Romanyalılar benim oynadığım zamandan çok mutluydu" cevabını verdi.

''10 NUMARAYI HERKES GİYEMEZ, SAYGI GÖSTERİN''

Romanya milli takımında 10 numaralı formaya artık saygı duyulmadığını da belirten Hagi, ''Günün birinde tekrar büyük seviyelere geleceğiz ve tekrar gerçek bir 10 numaramız olacak. 10 numarayı rastgele birine veremezsiniz. Son zamanlarda bunu görüyorum ve çok üzülüyorum. 10 numaraya biraz saygı gösterin! Çünkü bu çok önemli bir rol, maçın kaderini değiştiren bir formadır bu. Her maç 10 numara giyen oyuncu değişiyor. Böyle olmaz'' ifadelerini kullandı.

