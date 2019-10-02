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Ghost Recon: Breakpoint çıkış fragmanı yayınlandı

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TEKNOLOJİ  | 02.10.2019 14:28 | Son Güncelleme

Ubisoft, resmi PC çıkışını 4 Ekim'de yapacak olan Ghost Recon: Breakpoint için bir çıkış fragmanı yayınladı.

Ghost Recon: Breakpoint çıkış fragmanı yayınlandı

1 Ekim'de PlayStation 4 ve Xbox One için çıkış yapan oyun, 4 Ekim'de PC'ye geliyor.

Çıkış fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Auroa isimli, Pasifik’te yer alan kurgusal bir takımadada geçecek olan Ghost Recon Breakpoint’in merkezinde yapay zekalı drone’lar üreten Skell Technology şirketi var. Bir gün bu şirketle olan bağlantı tamamen kesilince, adaya bir araştırma ekibi gönderilir.

Oyundaki en büyük düşmanlardan biri Wolves isimli bir paramiliter grup. Bu grup son derece tehlikeli, bu yüzden Breakpoint’te stealth ögeleri çok önemli yer tutacak. Wolves grubunun liderinin Ghost Recon Wildlands’in son görevlerinde de görünen Cole D. Walker.

Oyunda çeşitli hayatta kalma ögeleri de bulunacak. Örneğin yaralanan oyuncular kendilerini tedavi etmek zorunda olacak. Silahlara da iyi bakmak gerekecek. Oyunun Wildlands’ten en büyük farkı ise birbirinden çok farklı, dört karakter sınıfıyla gelecek olması. Ubisoft, oyuna uzun bir süre yeni içerikler getirmeyi planlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ghost Recon Breakpoint

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