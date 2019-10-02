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Ghost Recon Breakpoint için özel güncelleme geldi

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TEKNOLOJİ  | 02.10.2019 09:52 | Son Güncelleme

AMD Radeon Software Adrenalin 19.9.3 sürücü ile Ghost Recon Breakpoint’te yaşanan performans sorunları çözüme kavuşuyor.

Ghost Recon Breakpoint için özel güncelleme geldi

AMD yeni oyunlar için sürücüler yayınlayarak oyuncuların beğenisini kazanmaya son 1-2 yılda başlamıştı. Daha önce Driver konusunda sıkıntılar çeken AMD, bu konudaki açığını hızlı bir şekilde kapatmayı başardı diyebiliriz. AMD şimdi de yakın zamanda çıkışını gerçekleştiren Ghost Recon Breakpoint oyunu için güncelleme yayınladı.

AMD Radeon Software Adrenalin 19.9.3 sürücü ile Ghost Recon Breakpoint’te yaşanan performans sorunları çözüme kavuşuyor. Radeon VII, Radeon RX Vega 64, Radeon RX Vega 56 ve Radeon Vega Frontier Edition ekran kartlarında ve DirectX 12/Vulkan’da yaşanan sorunlar bu güncelleme ile çözülüyor.

Güncelleme ile Sekiro: Shadows Die Twice oyununda Radeon RX 5700 serisi ekran kartlarında yaşanan hatalar da gideriliyor.
Güncelleme ile Radeon ReLive kullanırken HDR kullanamama sorunu, Radeon RX 5700 serisi ekran kartlarında 75 Hz seçeneğini açamama sorunu, Call of Duty: Black Ops 4’teki sorunlar ve 240 Hz ekranlarda yaşanan Radeon FreeSync sorunu çözüme kavuşturuluyor.

AMD’nin yeni sürücüsünü buradan indirerek yükleyebilirsiniz. Sürücüyü yüklerken temiz kurulum yapmanızı şiddetle tavsiye ettiğimizi belirtelim.

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Ghost Recon Breakpoint güncelleme

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