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  4. Gibi dizisinin yıldızı Feyyaz Yiğit'in gözünden sakındığı eşi güzelliğiyle görenleri büyüledi!

Gibi dizisinin yıldızı Feyyaz Yiğit'in gözünden sakındığı eşi güzelliğiyle görenleri büyüledi!

31.01.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Exxen'de yayınlanan Gibi dizisiyle büyük beğeni toplayan Feyyaz Yiğit, son dönemin ilgiyle takip edilen oyuncuları arasında yer alıyor. Özel hayatıyla gündeme gelmeyi tercih etmeyen Yiğit'in eşi Sedef İnanç, duru güzelliğiyle görenleri büyüledi.

Gibi dizisinin yıldızı Feyyaz Yiğit'in gözünden sakındığı eşi güzelliğiyle görenleri büyüledi!

Son dönemin komedi dalındaki başarılı oyuncularından Feyyaz Yiğit, magazin basınından uzak bir hayat yaşamaya özen gösteriyor. Yiğit'in reklamcı eşi Sedef İnanç, güzelliğiyle dikkat çekti.

1988 yılında Düzce'de dünyaya gelen Feyyaz Yiğit, Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nde Resim bölümünü bitirdi.

Gibi dizisinin yıldızı Feyyaz Yiğit'in gözünden sakındığı eşi güzelliğiyle büyüledi!

Ardından Hacettepe Üniversitesi'nde Grafik bölümünde okuyan Yiğit, bir süre reklam ajanslarında çalıştı.

Gibi dizisinin yıldızı Feyyaz Yiğit'in gözünden sakındığı eşi güzelliğiyle büyüledi!

Reklam ajansında çalışırken Okan Bayülgen ile tanışan Feyyaz Yiğit, Disko Kralı programının kamera arkası ekibinde yer aldı. Ayrıca, sevilen programda gitaristlik de yaptı. Senaristlik tecrübesi de bulunan Feyyaz Yiğit; Ölümlü Dünya, Cinayet Süsü, Menajerimi Ara gibi yapımlarda rol aldı.

Gibi dizisinin yıldızı Feyyaz Yiğit'in gözünden sakındığı eşi güzelliğiyle büyüledi!

Şimdilerde Gibi dizisiyle kamera karşısına geçen ünlü oyuncunun mutlu bir evliliği bulunuyor.

Gibi dizisinin yıldızı Feyyaz Yiğit'in gözünden sakındığı eşi güzelliğiyle büyüledi!

Feyyaz Yiğit'in 2018 yılında dünyaevine girdiği eşi Sedef İnanç, duru güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Gibi dizisinin yıldızı Feyyaz Yiğit'in gözünden sakındığı eşi güzelliğiyle büyüledi!

Sosyal medyada epey aktif olan reklamcı Sedef İnanç, hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Gibi dizisinin yıldızı Feyyaz Yiğit'in gözünden sakındığı eşi güzelliğiyle büyüledi!

Gibi dizisinin yıldızı Feyyaz Yiğit'in gözünden sakındığı eşi güzelliğiyle büyüledi!

Gibi dizisinin yıldızı Feyyaz Yiğit'in gözünden sakındığı eşi güzelliğiyle büyüledi!

Gibi dizisinin yıldızı Feyyaz Yiğit'in gözünden sakındığı eşi güzelliğiyle büyüledi!

Gibi dizisinin yıldızı Feyyaz Yiğit'in gözünden sakındığı eşi güzelliğiyle büyüledi!

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