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  4. Gibi hayranlarına müjde! Acun Ilıcalı tarihi duyurdu: 4. sezon başlıyor

Gibi hayranlarına müjde! Acun Ilıcalı tarihi duyurdu: 4. sezon başlıyor

20.03.2023 19:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen platformunda yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine sahip Gibi dizisinin 4. sezon yayın tarihi açıklandı. Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan'ın başrollerini oynadığı dizi 31 Mart Cuma günü izleyicileriyle buluşacak.

Gibi hayranlarına müjde! Acun Ilıcalı tarihi duyurdu: 4. sezon başlıyor

Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi'nin senaristliğini üstlendiği Gibi dizisi için beklenen haber geldi. Hayranlarının merakla beklediği 4. sezon tarihi açıklandı.

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31 MART'TA BAŞLIYOR

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de yayın hayatına devam eden dizi 31 Mart Cuma günü hayranlarıyla buluşacak. Beklenen haberi Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından, "Gibi 4. sezon, 31 Mart Cuma #Exxen’de başlıyor.." notuyla paylaştı.


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Acun Ilıcalı Exxen Feyyaz Yiğit gibi

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