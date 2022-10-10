Gibi yeni sezon ne zaman? Gibi 3. sezon başladı mı? Yeni sezon tarih bilgisi...

Gibi dizisi ilk iki sezonuyla beğeni topladı. Dizide İlkkan ve Yılmaz sürekli kavga eder ama aslında çok yakın arkadaşlardır. Her girdikleri işi ellerine ve yüzlerine bulaştıran ikili, küçücük olaylardan kaos çıkarabilirler. Abartı derecede sorun çıkaran İlkkan ve Yılmaz'ın hiçbir işi düzgün gitmez. Sevilen konusu ile Exxen'de yayınlanan Gibi'nin yayın tarihi netleşmişti. İşte detaylar...

GİBİ YENİ SEZON NE ZAMAN?

Gibi dizisinin yeni sezonu olan 3. sezonu 7 Ekim 2022 Cuma günü yayınlandı.

GİBİ DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç, Ahmet Kürşat Öçalan

GİBİ KONUSU NEDİR?

Sürekli kavga eden İlkkan ve Yılmaz aslında çok yakın arkadaşlardır. Her girdikleri işi ellerine ve yüzlerine bulaştıran ikili, küçücük olaylardan kaos çıkarabilirler. Abartı derecede sorun çıkaran İlkkan ve Yılmaz'ın hiçbir işi düzgün gitmez.

