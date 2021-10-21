Gıcıdık ne demek? Gıcıdık nasıl yapılır? Gıcıdık malzemeleri neler?

Karaman'ın yöresel yemeklerinden biri olan gıdıcık hazırlandığında oda sıcaklığında ya da soğuduğunda servis edilebilir. Yörenin meşhur zeytinyağlısı olan gıdıcık oldukça pratik bir tarifle evde kolaylıkla hazırlanabiliyor. İşte gıdıcık tarifi ve malzemeleri...

GICIDIK MALZEMELERİ

1 adet büyük kuru soğan

Tuz

2-3 diş sarımsak

Yarım Türk kahve fincanı pirinç

3 adet büyükçe yeşil domates

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 adet kırmızı kapya biber

Zeytinyağı

2 adet yeşil köy biberi

1 adet kırmızı domates

GICIDIK NASIL YAPILIR?

Sarımsakları ve kuru soğanı doğrayın. Su ile yağı tencereye koyun. Soğanlar pembe rengini alana kadar kavurun. Sonrasında yeşilbiber doğrayın ve soğana ekleyip karıştırın. Kırmızı domates kabuğunu soyun, küp şeklinde doğrayın ve üzerine ekleyerek biraz daha çevirin.

Kırmızıbiber yeşil domatesler, şeker ve tuz ilave edin, bu şekilde 2-3 dakika daha kavurun. Sıcak su ekleyin ve tencerenin kapağı kapatın. Kaynayınca pirinç atın ve karıştırın. Kapağı kapalı olarak kısık ateşte domatesler yumuşayıp pirinçler şişinceye kadar pişirin. Afiyet olsun...

