Gıda hileleri dur durak bilmiyor! Sahte pirinç nasıl anlaşılır?

Ana yemeklerimizin en temel yancısı pirinç, tüm dünyada sıklıkla tüketilen bir gıda örneği. Son dönemlerde fiyatlardaki yükseliş birilerini harekete geçirmiş olacak ki piyasa son sürat sahte pirinç sürmüşler. İçerisine plastik vb. yabancı madde karıştırılarak satılan pirincin fiyatı normale göre daha düşük. Bu yüzden satın alırken sadece fiyat uygunluğuna kanmamak lazım...

Pirinci taklit etmek için patates nişastasını sentetik reçine gibi birçok farklı plastikle karıştırarak sahte pirinç elde etmişler. Ürünü tüketmek elbette çok tehlikeli ve uzamnlar bu konuda oldukça endişeli. Şöyle söyleyelim; bu plastik pirinci 3 porsiyon tüketmek bir küçük plastik poşet yemeye eş değer.

Pirincin sahte olduğunu nasıl anlarız?

Su testi

Çiğ pirinci (yaklaşık bir yemek kaşığı) bir bardak suya ilave edin. Pirincin tamamı suyun dibine gömülürse, aldığınız pirinç sahte değildir. Pirinç suyun yüzeyine çıkarsa, dikkatli olun bu pirinç büyük ihtimalle sahte.

Ateş testi

Biraz pirinci çakmak ya da kibritle yakmayı deneyin. Eğer birden alev alırsa, bilin ki sahtedir.