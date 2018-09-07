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Gıda hileleri dur durak bilmiyor! Sahte pirinç nasıl anlaşılır?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 07.09.2018 11:09 | Son Güncelleme

Kurda meydana gelen değişiklikler, TL'nin değer kaybetmesi ve doların hızlı yükselişi gıda sektörünü de epey etkiledi, bunları sizlerle paylaşmıştık. Neredeyse her şeyin fiyatı el yakmaya başladı ve bu süreçte neyi nasıl alacağımızı düşünür olduk. Bunun üzerine bir de gıda sahtekarlıkları eklenince elimizi ucuz ürünlere de süremez olduk. Son hile ise pirinçte. Pirince plastik karıştırarak piyasaya sürdüler...

Gıda hileleri dur durak bilmiyor! Sahte pirinç nasıl anlaşılır?

Ana yemeklerimizin en temel yancısı pirinç, tüm dünyada sıklıkla tüketilen bir gıda örneği. Son dönemlerde fiyatlardaki yükseliş birilerini harekete geçirmiş olacak ki piyasa son sürat sahte pirinç sürmüşler. İçerisine plastik vb. yabancı madde karıştırılarak satılan pirincin fiyatı normale göre daha düşük. Bu yüzden satın alırken sadece fiyat uygunluğuna kanmamak lazım...

pirinc

Pirinci taklit etmek için patates nişastasını sentetik reçine gibi birçok farklı plastikle karıştırarak sahte pirinç elde etmişler. Ürünü tüketmek elbette çok tehlikeli ve uzamnlar bu konuda oldukça endişeli. Şöyle söyleyelim; bu plastik pirinci 3 porsiyon tüketmek bir küçük plastik poşet yemeye eş değer.

Pirincin sahte olduğunu nasıl anlarız?

Su testi

kapak

Çiğ pirinci (yaklaşık bir yemek kaşığı) bir bardak suya ilave edin. Pirincin tamamı suyun dibine gömülürse, aldığınız pirinç sahte değildir. Pirinç suyun yüzeyine çıkarsa, dikkatli olun bu pirinç büyük ihtimalle sahte.

Ateş testi

pirib

Biraz pirinci çakmak ya da kibritle yakmayı deneyin. Eğer birden alev alırsa, bilin ki sahtedir.

Havan testi

havan

Havan ya da tokmak yardımıyla ezdiğiniz pirinç taneleri beyaz bir toz haline gelirse ortada bir sorun yok. Eğer ezilen pirinçte sarılık var ise o pirinç sahtedir.

Küf testi

pilav

Eğer pirinci iyi bir şekilde pişirdiğinizi biliyorsanız ve zamanınız da varsa güzel bir deney daha var. Bunda da pirincin az bir kısmını alıp hava geçirmez bir kabın içerisine koyuyorsunuz. Birkaç gün sonra kapağını açtığınızda küflenmemişse, bildiğiniz plastiktir, market torbasıdır o! Pirincin küflendiğini unutmayın.


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