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Gıda zehirlenmesine neden olan bir numaralı yiyecek

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 23.05.2019 09:35 | Son Güncelleme

Hastalık Kontrol Merkezleri (CDC), gıda kaynaklı zehirlenmeleri inceledi ve en yaygın salgına neden olan besini açıkladı.

Gıda zehirlenmesine neden olan bir numaralı yiyecek

Hastalık Kontrol Merkezleri ( Salgınları izleyen sağlık merkezi), en yaygın gıda zehirlenmesine neden olan yiyeceğin tavuk olduğunu ortaya koydu. 2009-2015 yılları arasında gerçekleşen 5.760 vakanın 3,114'ü tavuktan kaynaklı zehirlenmeyle alakalıydı.

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Kırmızı etten daha fazla tüketilen tavuk, çabuk bozulan bir hayvansal gıdadır ve bünyedeki etkileri oldukça rahatsız edicidir.

Az pişmiş tavuk hastalığa neden olan salmonella bakterisi içerir. Bu da zehirlenme ihtimalini daha fazla kuvvetlendirir. Üstelik bakterili ya da bozulmuş tavuğu yemeseniz bile zehirlenebilirsiniz. Yani tavuğu ellemek ve elledikten sonra elleri yıkamamak, ayrı bir kesme tahtası kullanmamak, tavuk etini farklı mutfak gereçlerine sürtmek... Bunların hepsi hasta olmanız için birer etmendir.

Hastalık Kontrol Merkezleri zehirlenmemeniz için birkaç öneride bulunuyor;

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Çiğ tavukları yıkamayın.
Çiğ tavuk için ayrı bir kesme tahtası kullanın.
Tavuğu kestikten sonra kesme tahtasını sabunla yıkayın.
Tavuğun iyi piştiğinden emin olun.
Tavuğu en fazla 2 gün içinde tüketin.
Ellerinizi tavuğu yıkamadan önce ve sonra en az 20 saniye ılık su ve sabunla yıkayın.
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Güvenmediğiniz yerlerde tavuk yemekten kaçının. Hatta en sağlıklısı tavuğu kendi evinizde pişirin.

Tavuk, son derece besleyici bir gıdadır ve protein bakımından zengindir. Şartlara uygun tüketildiğinde ve pişirildiğinde sağlığınıza sağlık katabilirsiniz.

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