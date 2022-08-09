Gıdısından kurtulmak için tonla para harcadı! Şimdi evden çıkamaz halde

Verdiği kiloların ardından sarkan gıdısından kurtulmak isteyen 59 yaşındaki Jayne Bowman, ameliyat gerektirmediği için rahat olacağını düşündüğü fibroblast tedavisine yöneldi. Ancak yaşlı kadın, yüzlerce sterlin harcadığı prosedürün ardından korkunç yaralar içinde kaldı. Bowman, şimdi evden bile çıkmak istemediğini söyledi.

SÖYLEMESİNE RAĞMEN DURMADI

Jayne, 500 sterlin karşılığında gerçekleşen ve cildi sıkılaştırmaya yaran bir lazer tedavisi olan bu operasyon için gittiği merkezde, tedavi esnasında canının yandığını belirtmesine rağmen onu dinlemediklerini ve işlemin etkili olması için acıya rağmen devam etmek zorunda olduklarını söylediklerini belirtti.

SİGORTASIZ ÇALIŞIYORLARDI

Tedavinin ardından yüzlerce büyük ve çirkin, kırmızı yara izleriyle kalan Bowman, merkeze ulaşıp durumu bildirdi. Ama denedikleri hiçbir tedavi işe yaramadı. Hal böyle olunca yaşlı kadın firmadan sigorta bilgilerini istedi ancak onu oyaladılar ve kendisiyle hiçbir bilgi paylaşılmadı. Bu da merkezin sigortasız çalışan firmalardan biri olduğunu ortaya çıkardı.

DIŞARI ÇIKMAK İSTEMİYOR

Şimdi kendisini yaşlı bir tavuğa benzeten Bowman, gıdısıyla uğraştığına pişman olduğunu, bu halde olmaktansa onunla yaşamayı tercih edeceğini söyledi. Yaşlı kadın, artık dışarı bile çıkmak istemediğini aktardı.



