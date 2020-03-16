Gigi Datome'den Türkiye'ye koronavirüs uyarısı

Fenerbahçe Beko'nun İtalyan basketbolcusu Gigi Datome, sosyal medya hesabından Türk halkına koronavirüs salgını hakkında çağrıda bulundu.
Ülkesinin zor bir durumda olduğunu ve Türkiye'nin de bu duruma düşmesini istemediğini belirten Datome, "Türkiye'de henüz acil bir durum olmadığını görüyorum. Virüsün yayılmasını önlemek için yapmanız gereken tek şey evde kalmak. Havanın çok güzel olduğunu biliyorum ama sağlıktan bahsediyorum. Lütfen evinizde kalın. Kalabalık yerlerden kaçının. Türkiye'nin İtalya ile aynı duruma düşmesini gerçekten istemiyorum" açıklamasını yaptı.
(İHA)
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