SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Basketbol
  4. Gigi Datome'den Türkiye'ye koronavirüs uyarısı

Gigi Datome'den Türkiye'ye koronavirüs uyarısı

BASKETBOL HABERLERİ  | 16.03.2020 12:21 | Son Güncelleme

Fenerbahçeli basketbolcu Gigi Datome, Türkiye’nin koronavirüste ülkesi İtalya gibi olmaması için Türk halkına evden çıkmamaları konusunda çağrı yaptı.

Gigi Datome'den Türkiye'ye koronavirüs uyarısı

Fenerbahçe Beko'nun İtalyan basketbolcusu Gigi Datome, sosyal medya hesabından Türk halkına koronavirüs salgını hakkında çağrıda bulundu.

Ülkesinin zor bir durumda olduğunu ve Türkiye'nin de bu duruma düşmesini istemediğini belirten Datome, "Türkiye'de henüz acil bir durum olmadığını görüyorum. Virüsün yayılmasını önlemek için yapmanız gereken tek şey evde kalmak. Havanın çok güzel olduğunu biliyorum ama sağlıktan bahsediyorum. Lütfen evinizde kalın. Kalabalık yerlerden kaçının. Türkiye'nin İtalya ile aynı duruma düşmesini gerçekten istemiyorum" açıklamasını yaptı.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Karantina altına alınmıştı! Ünlü çiftin öpüşmesine cam bile engel olamadı Karantina altına alınmıştı! Ünlü çiftin öpüşmesine cam bile engel olamadı
Euroleague ve Eurocup da ertelendiEuroleague ve Eurocup da ertelendi
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gigi Datome Fenerbahçe Beko koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması! Vaka sayısı arttı

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması! Vaka sayısı arttı

Merkez Bankası'ndan flaş faiz hamlesi!

Merkez Bankası'ndan flaş faiz hamlesi!

G.Saray'da şok sakatlık!

G.Saray'da şok sakatlık!

MHK Başkanı Zekeriya Alp'le ilgili bomba iddia

MHK Başkanı Zekeriya Alp'le ilgili bomba iddia

Çakar'dan Terim'e cevap: Elini öperdim

Çakar'dan Terim'e cevap: Elini öperdim

Derbide penaltı tartışması

Derbide penaltı tartışması

Takım
O
Av
P

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Fenerbahçe Beko son saniyede kazandı

Fenerbahçe Beko son saniyede kazandı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Fenerbahçe Beko finalde

Fenerbahçe Beko finalde

Beşiktaş'tan Olympiakos'a gitti

Beşiktaş'tan Olympiakos'a gitti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gigi Datome'den Türkiye'ye koronavirüs uyarısı

Datome'den koronavirüs uyarısı

ÖZET | Galatasaray 80 - 77 Fenerbahçe (Kadınlar Basketbol Ligi)

G.Saray derbide F.Bahçe'yi geçti

Ali Koç, Konyaspor maçı öncesi derbide

Ali Koç, Konyaspor maçı öncesi derbide

Euroleague ve Eurocup'ta maçlar 11 Nisan’a kadar ertelendi

Euroleague ve Eurocup da ertelendi

Ali Muhammed'den Türkiye Basketbol Federasyonu'na tepki

Ali Muhammed'den TBF'ye tepki

Koronavirüsten dolayı lig iptal! Şampiyon Zalgiris

Koronavirüsten dolayı lig iptal

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.