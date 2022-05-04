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  4. Gigi Hadid'in kardeşi Bella Hadid derin göğüs dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Gigi Hadid'in kardeşi Bella Hadid derin göğüs dekoltesiyle Instagram'ı salladı

04.05.2022 23:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gigi Hadid'in ve Bella Hadid kardeşler dünyanın en ünlü modellerinin başında geliyor. Instagram'da da oldukça aktif olan Hadid kardeşler güzellikleriyle ün saldı. Cesur kıyafetler tercih eden Bella Hadid, derin göğüs dekoltesiyle adeta Instagram'ı salladı.

Gigi Hadid'in kardeşi Bella Hadid derin göğüs dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Asıl adı Isabella Khair Hadid olan ünlü model Bella Hadid stiliyle adından sık sık söz ettiriyor. Güzelliğiyle dikkat çeken Filistin asıllı Amerikan model cesur pozlarını peş peşe paylaşıyor.

BELLA HADİD'DEN DERİN GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ

25 yaşındaki Bella Hadid'in Instagram'da 51,6 milyon takipçisi bulunuyor.

Gigi Hadid'in kardeşi Bella Hadid derin göğüs dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Kariyeriyle dünya çapında beğenilen isim olan Hadid'in her paylaşımı yüz binlerce beğeni alıyor.

Gigi Hadid'in kardeşi Bella Hadid derin göğüs dekoltesiyle Instagram'ı salladı

1,75 boyundaki ödüllü model derin göğüs dekolteli pozlarını takipçileriyle paylaşıyor.

Gigi Hadid'in kardeşi Bella Hadid derin göğüs dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Geçtiğimiz günlerde ablası Gigi Hadid'in doğum gününü, Instagram'da paylaştığı pozlarla kutlayan Bella Hadid, "Senin küçük kardeşin olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum." ifadelerini düşmüştü.

Gigi Hadid'in kardeşi Bella Hadid derin göğüs dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Gigi Hadid'in kardeşi Bella Hadid derin göğüs dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Gigi Hadid'in kardeşi Bella Hadid derin göğüs dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Gigi Hadid'in kardeşi Bella Hadid derin göğüs dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Gigi Hadid'in kardeşi Bella Hadid derin göğüs dekoltesiyle Instagram'ı salladı

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Bella Hadid Gigi Hadid
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