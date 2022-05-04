Gigi Hadid'in kardeşi Bella Hadid derin göğüs dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Asıl adı Isabella Khair Hadid olan ünlü model Bella Hadid stiliyle adından sık sık söz ettiriyor. Güzelliğiyle dikkat çeken Filistin asıllı Amerikan model cesur pozlarını peş peşe paylaşıyor.

BELLA HADİD'DEN DERİN GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ

25 yaşındaki Bella Hadid'in Instagram'da 51,6 milyon takipçisi bulunuyor.

Kariyeriyle dünya çapında beğenilen isim olan Hadid'in her paylaşımı yüz binlerce beğeni alıyor.

1,75 boyundaki ödüllü model derin göğüs dekolteli pozlarını takipçileriyle paylaşıyor.

Geçtiğimiz günlerde ablası Gigi Hadid'in doğum gününü, Instagram'da paylaştığı pozlarla kutlayan Bella Hadid, "Senin küçük kardeşin olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum." ifadelerini düşmüştü.





