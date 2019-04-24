Gigi Hadid'in kot/jean temalı doğum günü partisinde kural bozdu

Yılda 9,5 milyon dolarlar dünyanın en çok kazanan 7. modeli olan 23 Nisan doğumlu Gigi Hadid, yaş gününü kutladı.
Önceki gün New York'ta yapılan kutlamada tüm davetliler kot/jean pantolon giydi. Gecede sadece ünlü modacı Marc Jacobs ve şarkıcı Taylor Swift kurula uymadı.
24 yaşına giren Hadid'in kardeşi Bella ve annesi Yolanda Hadid baştan aşağıya kot kumaşından tasarımlar giymeyi tercih etti.
Popüler modellerin katıldığı partide, gelen konukların stilleri öne çıktı. Jean parçalarla ne kadar şık ve spor bir görünüm elde edilebileceğinin göstergesi olan doğum gününde, Bella Hadid’in üç parçadan oluşan takımı da göz alıcıydı…
İşte Gigi Hadid'in kot temalı doğum gününden kareler:
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