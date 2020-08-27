Gigi Hadid merakları giderdi! İşte hamilelik pozları

ABD'li model Gigi Hadid, şarkıcı Zayn Malik ile birlikteliğinden ilk çocuğunu kucağına almak için geri sayıma başladı.

Sonbaharda kızını dünyaya getirecek olan Hadid, karnı burnunda pozlar verdi. Hamilelik fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan Gigi Hadid, bu kareyi "Melek yetiştirmek" notu ile yayınladı.

25 yaşındaki modelin pozları hayranlarından büyük ilgi gördü.



Öte yandan Gigi Hadid, geçtiğimiz haftalarda şimdiye kadar hamilelik pozlarını neden paylaşmadığını açıklayarak şu ifadeleri kullanmıştı:



Gebeliğim dünyadaki en önemli şey değil. Paylaşmam gerektiğini düşünmüyorum. Koronavirüs salgını nedeniyle insanlar ölüyor. Ayrıca ırkçılık meselesi var. Sosyal medya bunlar için kullanılmalı.



Hadid, geçtiğimiz günlerde açtığı bir canlı yayında ise giydiği yeşil-beyaz kareli gömleğinin açık kalan bölümünden, büyüyen karnını göstermişti.

