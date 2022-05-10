Gigi Hadid mini etekli bikinisiyle hayran bıraktı

Dünyaca ünlü süper model Gigi Hadid kızını kucağın aldıktan sonra piyasaya fırtına gibi bir dönüş yaptı.

Geçtiğimiz günlerde 27 yaşına giren Amerikalı model yeni yaşında yeni anlaşmalar yaptı.



Frankies Bikinis markasıyla anlaşan Bella Hadid'in ablası verdiği cesur pozlarla dikkat çekti.



Güzel model Instagram hesabından mini etekli bikinisiyle dikkat çekti. Ünlü modelin kalçasının göründüğü pozuna milyonlarca beğeni yağdı.



Markanın kurucusu Hadid'i neden seçtiklerini "Koleksiyon aile, nostalji ve hatıralar etrafında toplandığından, anneliği anmak için koleksiyona organik olarak uyan özel bir şeyimiz olduğundan emin olmak istedi" sözleriyle açıkladı.



Hem marka kurucusu hem de fotoğrafçıyla çocukluktan beri tanıştığını söyleyen Hadid ise "Bu sektörde geçen on yılın ardından birlikte bir koleksiyon tasarlamak ve çekmek için bir araya gelebilmek gerçeküstü bir andı" dedi.



