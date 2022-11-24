Gigi Hadid üstsüz pozuyla nefes kesti! Göğüslerini bakın nasıl örttü

Dünyanın en çok kazanan modelleri arasında yer alan Filistin asıllı Gigi Hadid, yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. Bahçede bikinili poz veren Gigi Hadid, göğüslerini bahçe hortumuyla örttü.

Instagram'da 75 milyonu aşkın takipçisi bulunan Gigi Hadid, sık sık cesur paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Gigi Hadid, kızının babası Zayn Malik'ten ayrılarak sevenlerini üzmüştü.

Los Angeles'de doğup büyüyen ünlü manken, Müslüman asıllı bir aileden geliyor.

Gigi Hadid, ''Kudüs İsrail'indir'' diyen Donald Trump'ı protesto etmek için sokağa çıkmıştı.



