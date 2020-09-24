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Gigi Hadid ve Zayn Malik çiftinin bebekleri dünyaya geldi! 'Çoktan dünyamızı değiştirdi'

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2020 09:34 | Son Güncelleme

Gigi Hadid anne oldu! Bugüne kadar 3 kez ayrılan 4 kez barışan Gigi Hadid-Zayn Malik çifti, bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşıyor.

Gigi Hadid ve Zayn Malik çiftinin bebekleri dünyaya geldi! 'Çoktan dünyamızı değiştirdi'

Dünyanın en çok kazanan modelleri arasında gösterilen Gigi Hadid ile yıllardır bir dargın bir barışık ilişki sürdürdüğü One Direction’ın eski solisti Zayn Malik dördüncü kez barışmalarının ardında ebeveyn olmanın heyecanını yaşıyor.

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Ünlü çift sosyal medya hesaplarından kızlarını kucaklarına aldıklarını duyurdu. 25 yaşındaki model Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Kızımız bu hafta sonu aramıza katıldı ve çoktan dünyamızı değiştirdi" dedi.

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Sevgilisi gibi heyecanını Instagram hesabından paylaşan ve kızlarının sağlığının iyi olduğunu belirten Zayn Malik ise "Duygularımı kelimelerle anlatmak imkansız. Bu küçücük insana duyduğum sevgi, tecrübelerimin ötesinde. Hayatımda olduğu için çok mutluyum ve benim bebeğim olduğunu söylemekten gurur duyuyorum" dedi.

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