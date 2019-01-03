Gigi Hadid ve Zayn Malik ilişkiye ara verdi

ABD basınına göre, 23 yaşındaki ünlü süper model ile 25 yaşındaki şarkıcı resmen ayrılmadı ama bir süre ayrı yaşamaya karar verdi.

İkilinin, kasım ayının başından bu yana ayrı olduğu belirtildi. Ayrı kalmanın ilişkileri için en iyisi olduğunu düşündükleri de ifade edildi.

Çiftin ayrılık sürecinde kendilerine ve kariyerlerine odaklandığı da gelen haberler arasında.

Zayn Malik, kısa süre önce Icarus Falls adlı albümünü çıkardı ve New York’taki albüm tanıtım partisinde ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte yer aldı.

Gigi Hadid ile ayrıldığı günlerde masör bir kadınla geçirdiği zevk gecesi Malik'in başına olay bela olmuş ve herkes Hadid'in ne diyeceğini merak etmişti. Ancak Hadid ilişkisine o sıralar devam etmişti.

2016 yılının ocak ayında Malik’in Pillowtalk isimli klibinin çekimlerinde tanışan çift, o tarihten bu yana ilişkilerini bir dargın bir barışık yaşadı.

Hadid ve Malik ilişkiye başlamalarından yedi ay sonra ayrılıp barışmalarının ardından, bir de 2018 yılının Mart ayında ayrılmıştı. Bu, çiftin üçüncü ayrılığı..

