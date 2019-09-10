Gillian Anderson’ı The Crown’da Margaret Thatcher’ı canlandıracak

Tepedeki Ev, The X Files, İskoçya’nın Son Kralı, Hannibal ve son olarak Sex Education gibi yapımlarda boy gösteren Gillian Anderson; Netflix’in sevilen yapımı The Crown’ın kadrosuna dahil oldu. Gillian Anderson, 1979’da göreve gelen İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher, nam-ı diğer Demir Lady karakterinini canlandıracak.

The X-Files'ın unutulmaz yıldızı Gillian Anderson, yakın dönemde Netflix’in İngiliz yapımı gençlik dizisi Sex Education'da da rol almıştı. 17 Kasım tarihinde üçüncü sezonu ile dönecek olan The Crown’ın dördüncü sezonu için hazırlıklar başladı bile. Üçüncü sezonda Osarlı aktris Olivia Colman, Kraliçe II. Elizabeth olarak karşımıza çıkacak. Tobias Menzies Prens Phillip’e, Helena Bonham Carter ise Prenses Margaret’a hayat verecek.



